اعرف مواعيد المدارس الحكومية 2024 للحضور والإنصراف في العام الدراسي الجديد 2025

تتزايد أهمية معرفة مواعيد المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024-2025 بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد في جميع أنحاء الجمهورية، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل

بدأ الطلاب في الالتحاق بالمدارس صباح السبت 21 سبتمبر 2024، بينما ينتظر آخرون انطلاق الدراسة يوم الأحد 22 سبتمبر، بحسب مواعيد كل مدرسة.

مواعيد حضور وانصراف الطلاب في المدارس الحكومية

لتجنب التأخير عن الطابور المدرسي، يسعى أولياء الأمور لمعرفة مواعيد الحضور والانصراف للطلاب في المدارس الحكومية وقد حددت العديد من المدارس في القاهرة المواعيد كالتالي:

- طابور الصباح: من 6:45 حتى 7:00 صباحًا.

- الفترة الأولى:من 7:00 حتى 8:15 صباحًا.

- الفترة الثانية:من 8:15 حتى 9:25 صباحًا.

- استراحة: 15 دقيقة.

- الفترة الثالثة:من 9:40 حتى 10:50 صباحًا.

- الفترة الرابعة: من 10:50 حتى 12:00 ظهرًا.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على المواعيد المحددة لكل مرحلة دراسية من خلال الجداول التي تنشرها مديريات التربية والتعليم.

ضوابط جديدة للالتزام في المدارس الحكومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مجموعة من الضوابط التي يجب على الطلاب الالتزام بها خلال العام الدراسي الجديد، بهدف تعزيز النظام والانضباط داخل المدارس.

-الزي المدرسي



يُمنع دخول الطلاب إلى المدرسة دون ارتداء الزي المدرسي الرسمي. كما يُحظر استخدام البنطلونات المقطعة أو قصات الشعر غير المناسبة، وذلك حفاظًا على الهوية المدرسية.

-استخدام الهواتف المحمولة

يُمنع منعًا باتًا استخدام الهواتف المحمولة داخل المدرسة، وذلك لضمان تركيز الطلاب أثناء الحصص الدراسية.

-حضور الطابور المدرسي

يجب على الطلاب الالتزام بحضور الطابور في الوقت المحدد، حيث لن يُسمح بدخول الطلاب بعد انتهاء الطابور، مما يساهم في تنظيم بداية اليوم الدراسي.

-عدم الانصراف أثناء اليوم الدراسي

يُحظر مغادرة المدرسة خلال اليوم الدراسي دون إذن مسبق، لضمان استمرار العملية التعليمية.

-الالتزام بالمواعيد

تشدد الوزارة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة وتجنب إثارة المشكلات أو الشغب داخل المدرسة. سيتم تطبيق لائحة الانضباط المدرسي على المخالفات التي قد تحدث.

تأتي هذه الضوابط لتعزيز بيئة تعليمية منظمة تدعم تحصيل الطلاب وترسخ قيم الانضباط والمسؤولية.

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