تفاصيل مصاريف المدارس الحكومية 2025.. أعرف عليك كام

يبحث أولياء الأمور عن تفاصيل مصاريف المدارس الحكومية 2025 للعام الدراسي الجديد، وتختلف مصروفات المدارس الحكومية باختلاف المراحل التعليمية، طبقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن مصاريف المدارس الحكومية 2025 والتي من المقرر أن يدفعها ولي الأمر قبل بداية العام الدراسي الجديد أو تفعيلها بنظام التقسيط وفقًا لما تحدده وزارة التربية والتعليم.

مصاريف المدارس الحكومية 2025

كم مصاريف المدارس الحكومية 2025

تشمل مصاريف المدارس الحكومية 2025 مراحل التعليم الابتدائي، الإعدادي، والثانوي، بالإضافة إلى التعليم الفني، وسننشر لأولياء الأمور التكاليف، حيث تتفاوت المصاريف الدراسية حسب المرحلة التعليمية، مع تحديد رسوم ثابتة لكل مرحلة.

كم تبلغ مصاريف المدارس الحكومية؟

تبلغ مصاريف المدارس الحكومية في المرحلة الابتدائية، 312 جنيهًا، بينما تصل المصاريف في المرحلة الإعدادية إلى 212 جنيهًا، وتبلغ في المرحلة الثانوية 527 جنيهًا.

كما حددت الوزارة تبلغ مصاريف المدارس الحكومية في التعليم الفني حيث تصل إلى 205 جنيهات.

ازاي اعرف اني دفعت مصاريف المدرسه؟

يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن مصاريف المدارس الحكومية 2025 باستخدام الرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني لمركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويتيح هذا الموقع التحقق من المصاريف الدراسية لكل صف دراسي، حيث تختلف الرسوم وفقًا للمرحلة التعليمية كما حددتها الوزارة والخطوات كالتالي.

توجه إلى الموقع الرسمي لمركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنــــــــــــــــا

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالطالب على الموقع

عرض تفاصيل المصاريف الدراسية الخاصة بالصف الدراسي المحدد بناءً على البيانات المدخلة.

سداد قيمة المصروفات الدراسية لكافة الصفوف على ثلاث أقساط القسط الأول في شهر أكتوبر، القسط الثاني في شهر يناير، والقسط الثالث في شهر مارس.

مصاريف المدارس الحكومية 2025

طريقة تسديد مصاريف المدارس الحكومية 2025

الدخول على الموقع الإلكتروني لمركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

إدخال الرقم القومي وبيانات الطالب لمعرفة قيمة المصروفات الدراسية.

تسديد الرسوم في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

الدفع من خلال المواقع الإلكترونية المتعاقد معها.

تسديد المصروفات في مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

استخدام خدمات الدفع الإلكتروني مثل فوري وأمان.

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