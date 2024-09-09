موعد صرف زيادة مرتبات المعلمين بالحصة.. الجدول الجديد

أصبح موعد صرف زيادة مرتبات المعلمين بالحصة من أكثر التساؤلات المثير للجدل بع إعلان وزير التربية والتعليم بيانًا رسميًا بشأن موعد صرف مستحقات المعلمين بالحصة بالزيادة طبقًا لما حدده وزير التربية والتعليم وفقًل بما ورد في الكتاب الدوري رقم 3.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن موعد صرف زيادة مرتبات المعلمين بالحصة بالإضافة إلى معرفة الزيادات الجديدة التي من المقرر صرفها المعلمين خلال العام الدراسي الجديد وفقًا لقرارات الكتاب الدوري التابع لوزارة التربية والتعليم.

موعد صرف زيادة مرتبات المعلمين بالحصة

تفاصيل موعد صرف زيادة مرتبات المعلمين بالحصة

أعلن وزير التربية والتعليم أن موعد صرف زيادة مرتبات المعلمين بالحصة المالية شهريًا، وذلك في نهاية كل شهر أو بحد أقصى في اليوم العاشر من الشهر التالي، وفقًا لقرارات الكتاب الدوري التابع للوزارة حيث وجه بسرعة صرف المرتبات للمعلمين بأسرع وقت ممكن.

مصير المعلمين بالحصة

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن موعد صرف زيادة مرتبات المعلمين بالحصة سيكون بناءً على الجدول الفعلي للحصص المعتمدة من قبل مشرفي المادة في المدارس، بعد اعتماد الجدول، يرفع إلى مديري الإدارات التعليمية المختصة لمراجعته واعتماده، ثم تُحول المستحقات إلى إدارة الشؤون المالية والإدارية لإجراءات الصرف.

موعد صرف زيادة مرتبات المعلمين بالحصة

قبض معلمي الحصة 2024

الكتاب الدوري رقم 3 شدد أيضًا على أهمية الالتزام بتوقيتات قبض معلمي الحصة 2024 لضمان انتظام عملية دفع الزيادة المالية وتجنب التأخير، وفقًا لما حدده الكتاب الدوري قيمة الزيادة للمعلمين، بحيث تُدفع بقيمة 50 جنيهًا للحصة الزائدة عن النصاب القانوني للمعلمين المعينين، و50 جنيهًا للحصة للمعلمين المستعان بهم من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس.

هل سيتم تثبيت العاملين بالحصة؟

في إطار التحضيرات للعام الدراسي الجديد الذي يبدأ في 21 سبتمبر أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التعاقد مع معلمي الحصة لسد العجز في الكوادر التعليمية وضمان تلبية احتياجات المدارس والشروط المطلوبة للتعاقد كالتالي.

المعلمين المحالين إلى المعاش يمكنهم التقديم إذا كانوا لا يتجاوزون سن 63 عامًا.

المعلمين في نفس المدارس الذين يتجاوزون النصاب القانوني.

معلمون جدد من ذوي المؤهلات المناسبة.

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