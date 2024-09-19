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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

التعليم العالي تحدد الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثالثة علمي

الحدود الدنيا لتنسيق
الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثالثة علمي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثالثة علمي  لطلاب الثانوية العام الدور الثاني والذين لم يتمكنوا من التسجيل في المرحلتين الأولى والثانية إلا بعد النجاح في امتحانات شهادة اتمام الثانوية العامة الدور الثاني.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثالثة علمي حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة القبول في الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم.

الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثالثة علمي

تفاصيل الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثالثة علمي

ننشر لكم جميع  الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثالثة علمي  بدءً من كلية طب المنصورة 390 التي تصل إلى المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة والذي يأخذ من 205، حيث أن باقي التسيقات كالتالي بالدرجات.

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الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثالثة علمي هندسة بترول و تعدين السويس 390 
 الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثالثة علمي طب دمياط 389 
طب الزقازيق 389 
طب الإسكندرية 388 
طب سوهاج 388 
طب فاقوس 388 
طب القاهرة 387 
طب طنطا 387 
طب كفر الشيخ 386.5 
طب بنها 385.5 
طب بور سعيد 385.5 
طب عين شمس 385 
طب أسنان المنصورة 385 
طب المنوفية بشبين الكوم 385 
طب قناة السويس بالإسماعيلية 384.5 
طب حلوان 384.5 
طب أسيوط 384 
طب الفيوم 383.5 
طب السويس 383.5 
طب المنيا 383 
طب بني سويف 383 
طب جنوب الوادي 383 
طب أسنان جنوب الوادي 383 
طب الاقصر 382.5 
طب العريش 382.5 
طب أسوان 382 

الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثالثة علمي


طب الوادي الجديد 382 
طب أسنان طنطا 381.5 
طب أسنان كفر الشيخ 381.5 
طب أسنان أسيوط 381.5 
طب أسنان الزقازيق 381.5 
طب أسنان المنيا 381.5 
طب أسنان المنوفية 381 
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 381 
طب أسنان عين شمس 381 
طب أسنان الإسكندرية 381 
طب أسنان القاهرة 381 
طب أسنان السويس 380.5 
طب أسنان الفيوم 380.5 
طب أسنان بني سويف 380.5 
صيدلة سوهاج 380 
علاج طبيعي كفر الشيخ 379.5 
علاج طبيعي بورسعيد 379 
علاج طبيعي بنها 379 
علاج طبيعي جنوب الوادي 379 
صيدلة المنصورة 378.5 
صيدلة جنوب الوادي 378.5 
علاج طبيعي قناة السويس 378.5 
علاج طبيعي القاهرة 378.5 
علاج طبيعي بني سويف 378 
صيدلة أسيوط 378 
علاج طبيعي السويس 378 
صيدلة طنطا 377.5 
صيدلة الزقازيق 377.5 
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 377.5 
صيدلة المنيا 377.5 
صيدلة بني سويف 377 
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 377 
صيدلة الإسكندرية 377 
صيدلة بور سعيد 377 
صيدلة القاهرة 377 
صيدلة دمنهور 377 
صيدلة المنوفية 377 
صيدلة عين شمس 376.5 
صيدلة الفيوم 376.5 
هندسة القاهرة 376.5 
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 376.5 
صيدلة مدينة السادات 376 
صيدلة حلوان 376 
صيدلة ج الوادي الجديد 376 
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 375 
هندسة المنصورة 374 
هندسة عين شمس 373.5 
حاسبات ومعلومات قنا علوم 373.5 
هندسة سوهاج 373 
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 372.5 
هندسة الزقازيق 372 
طب بيطري سوهاج 372 
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 372 
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 371.5 
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 371.5 
طب بيطري المنصورة 371.5 
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 371 
هندسة دمياط 371 
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 370.5 
حاسبات ومعلومات دمياط علوم 370 
هندسة طنطا 370 
هندسة بور سعيد 369.5 
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 369.5 
طب بيطري جنوب الوادي 369 
هندسة بنها بشبرا 369 
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 369 
هندسة الإسكندرية 369 
طب بيطري الزقازيق 368.5 
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 368.5 
طب بيطري كفر الشيخ 368.5 
هندسة بنها 368 
هندسة كفر الشيخ 368 
حاسبات ومعلومات طنطا علوم 368 
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 368 
كلية الهندسة جامعة دمنهور 367.5 
هندسة حلوان 367.5 
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 367.5 
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 367.5 
طب بيطري أسيوط 367.5 
هندسة السويس 367 
هندسة المنوفية بشبين الكوم 367 
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 367 
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 367 
هندسة حلوان بالمطرية 366.5 
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 366.5 
هندسة جنوب الوادي 366.5 
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 366 
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 366 
هندسة الفيوم 365.5 
طب بيطري عين شمس 365.5 
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 365.5 
طب بيطري المنيا 365 
طب بيطري المنوفية 365 
هندسة بني سويف 364.5 
حاسبات ومعلومات السويس علوم 364.5 
حاسبات و معلومات العريش علوم 364.5 
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 364 
هندسة أسوان 364 
هندسة المنيا 364 
هندسة أسيوط 364 
طب بيطري دمنهور 364 
طب بيطري الإسكندرية 364 
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 363.5 
هندسة الطاقة أسوان 363.5 
طب بيطري بنها 363.5 
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 363.5 
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 363 
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 363 
طب بيطري القاهرة 363 
طب بيطري أسوان 362.5 
تمريض المنصورة 361.5 
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 361.5 
طب بيطري العريش 361 
طب بيطري مدينة السادات 360.5 
تخطيط عمراني القاهرة 360 
العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 360 
طب بيطري بني سويف 359.5 
طب بيطري الوادي الجديد 359.5 
طب بيطري مطروح 359 
تمريض دمياط 359 
تمريض بور سعيد 358.5 
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 358.5 
علوم سوهاج 358 
العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 358 
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 358 
تمريض طنطا 357.5 
حقوق سوهاج 357.5 
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 357.5 
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 357.5 
ألسن كفر الشيخ 357 
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 357 
معهد فني صحى اسماعيليه 356 
معهد فني صحى اسيوط 355.5 
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 355.1 
تمريض سوهاج 355 
تمريض الزقازيق 355 
حقوق انتساب موجه سوهاج 355 
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 354.5 
معهد فني صحى سوهاج 354.5 
تمريض كفر الشيخ 354 
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 354 
فنى صحي جنوب الوادي 354 
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 353.5 
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 353 
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 352.5 
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 352.5 
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 352 
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 351.5 
تمريض بنها 351.5 
تمريض القاهرة 351 
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 351 
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 350.5 
تمريض المنوفية بشبين الكوم 350.5 
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 350.5 
تمريض عين شمس 350 
علوم البترول والتعدين مطروح 350 
تمريض الإسكندرية 349.5 
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 349.5 
حاسبات ومعلومات السويس رياضة 349.5 
تمريض حلوان 349 
تمريض دمنهور 349 
تمريض أسيوط 348.5 
معهد فني صحى بور سعيد 348.5 
ألسن عين شمس 348 
تمريض جنوب الوادي 348 
تمريض مطروح 348 
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 348 
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 348 
تمريض أسوان 347.5 
تمريض الفيوم 347 
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 347 
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 346.5 
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 346.5 
علوم جنوب الوادي 345.5 
حاسبات و معلومات العريش رياضة 345.5 
تمريض المنيا 345.5 
تمريض بني سويف 345.5 
معهد فني صحى الزقازيق 345.5 
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 345.5 
معهد فني صحى المنصوره 345 
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 345 
ألسن الفيوم 344.5 
علوم دمنهور 344.5 
علوم الزقازيق 344 
ألسن سوهاج 343.5 
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 343.5 
معهد فني صحى اسوان 343.5 
معهد فني صحى طنطا 343.5 
معهد فني صحى بنى سويف 343 
علوم كفر الشيخ 343 
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 343 
معهد فني صحى بنها 343 
سياسة واقتصاد السويس 343 
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 342.5 
علوم أسيوط 342.5 
حاسبات ومعلومات قنا رياضة 342.5 
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 342 
معهد فني صحى الاسكندريه 342 
ألسن بني سويف 342 
علوم المنصورة 342 
معهد فني صحى الوادي الجديد 341 
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 340.5 
معهد فني صحى امبابة 340.5 
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 340 
ألسن الأقصر 340 
علوم الإسكندرية 340 
ألسن المنيا 339.5 
ألسن أسوان 339.5 
سياسة واقتصاد بني سويف 339.5 
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 339 
حقوق جنوب الوادي 339 
ألسن كفر الشيخ رياضة 339 
علوم القاهرة 338.5 
علوم طنطا 338 
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 337.5 
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 337.5 
علوم بنها 337.5 
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 337 
فنون جميلة (عمارة) حلوان 337 
علوم بور سعيد 336.5 
إعلام القاهرة 336.5 
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 336.5 
علوم المنيا 335.5 
علوم دمياط 335.5 
علوم عين شمس 335 
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 334.5 
علوم المنوفية بشبين الكوم 334.5 
ألسن عين شمس رياضة 334 
علوم السويس 333.5 
إعلام عين شمس 333.5 
الاعاقة والتأهيل بني سويف 333.5 
فنى تمريض كفر الشيخ 333 
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 333 
علوم الاقصر 332.5 
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 332.5 
العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 332.5 
علوم أسوان 332.5 
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 332 
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 332 
علوم العريش 332 
علوم بني سويف 332 
إعلام المنوفية 332 
علوم الفيوم 331.5 
حقوق بور سعيد 331.5 
ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 331.5 
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 331 
علوم حلوان 331 
علوم الوادي الجديد 331 
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 330.5 
علوم بنات عين شمس 330.5 
سياسة واقتصاد السويس رياضة 330 
فنون جميلة (عمارة) المنصورة 330 
إعلام بني سويف 329.5 
إعلام جنوب الوادي 329.5 
ألسن الفيوم رياضة 329.5 
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 329.5 
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329 
فنى تمريض المنصورة 329 
فنى تمريض طنطا 328.5 
فنون تطبيقية طنطا 328 
آثار الزقازيق بصان الحجر 327.5 
إعلام القاهرة رياضة 327.5 
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 327.5 
معهد فني صحى رياضه طنطا 327 
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 327 
فنى تمريض سوهاج 326.5 
علوم الارض بني سويف 326.5 
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 326.5 
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 326 
سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 326 
فنى تمريض الزقازيق 326 
معهد فني صحى رياضه المنصورة 326 
فنون تطبيقية بنها 325.5 
ألسن بني سويف رياضة 325.5 
إعلام عين شمس رياضة 325.5 
فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 325 
ألسن أسوان رياضة 325 
فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 324 
معهد فني صحى رياضه الزقازيق 324 
فنون تطبيقية حلوان 323.5 
العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 323.5 
حقوق المنيا 323.5 
فنى تمريض الإسكندرية 322.5 
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 322.5 
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 322 
فنى تمريض أسيوط 321.5 
فنى تمريض بنها 321.5 
فنون جميلة (عمارة) المنيا 321 
آثار دمياط 321 
فنى تمريض جنوب الوادي 321 
إعلام المنوفية رياضة 320 
ألسن الأقصر رياضة 320 
علوم الإسكندرية رياضة 319.5 
فنون جميلة (عمارة) أسيوط 319 
تجارة المنصورة 318.5 
فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 318.5 
فنى تمريض أورام القاهرة 318 
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 318 
تجارة الزقازيق 317.5 
فنى تمريض القاهرة 317.5 
فنى تمريض أسوان 317.5 
تجارة سوهاج 317.5 
فنون تطبيقية دمياط 317 
معهد فني صحى رياضه بنها 317 
فنى تمريض المنيا 317 
تجارة كفر الشيخ 317 
ألسن المنيا رياضة 316.5 
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 316.5 
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 316.5 
علوم القاهرة رياضة 316.5 
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة 316 
آثار القاهرة 315.5 
تربية الزقازيق 315.5 
المعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر 315 
حقوق كفرالشيخ 315 
فني تمريض السويس 314.5 
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 314.5 
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 314.5 
ألسن سوهاج رياضة 314.5 
فنى تمريض الفيوم 314 
فنى تمريض عين شمس 314 
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم 314 
إعلام بني سويف رياضة 314 
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم 313.5 
فنى تمريض بني سويف 313.5 
علوم دمنهور رياضة 313.5 
فنى تمريض حلوان 313 
علوم الارض بني سويف رياضة 312.5 
آثار عين شمس 312.5 
المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمنصورة علوم 312 
فنون تطبيقية بني سويف 312 
فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس 312 
حقوق أسوان 311.5 
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 311 
تجارة جنوب الوادي 311 
علوم عين شمس رياضة 311 
آثار أسوان 311 
تجارة انتساب موجه المنصورة 311 
علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 310.5 
إعلام جنوب الوادي رياضة 310 
تربية المنصورة 310 
تجارة دمياط 309 
فنى صحي جنوب الوادي رياضة 309 
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم 308.5 
تجارة الإسكندرية 308.5 
معهد فني صحى رياضه بور سعيد 308 
زراعة المنصورة 308 
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم 308 
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 308 
تجارة و إدارة أعمال حلوان 307.5 
تجارة انتساب موجه الزقازيق 307.5 
آثار الفيوم 307 
تجارة أسيوط 307 
تجارة طنطا 306.5 
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات 306.5 
تجارة القاهرة 306.5 
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 306.5 
الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم 306 
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 306 
حقوق دمياط 306 
زراعة القاهرة 306 
دار العلوم القاهرة 305.5 
علوم الزقازيق رياضة 305.5 
زراعة دمنهور 305.5 
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 305.5 
تجارة بنها 305 
تجارة دمنهور 305 
الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 305 
تجارة بني سويف 304.5 
المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية – شربين 304 
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 304 
تجارة عين شمس 304 
تجارة بور سعيد 304 
تربية بور سعيد 303.5 
آثار الأقصر 303.5 
علوم بنها رياضة 303.5 
تجارة المنوفية بشبين الكوم 303.5 
تجارة انتساب موجه دمياط 303 
تجارة أسوان 303 
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 303 
علوم طنطا رياضة 302.5 
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 302.5 
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 302.5 
عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم 302.5 
علوم كفر الشيخ رياضة 302 
تجارة انتساب موجه القاهرة 302 
زراعة دمياط 302 
تجارة السويس 302 
تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 302 
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 302 
علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 301.5 
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 301.5 
تجارة انتساب موجه دمنهور 301.5 
تجارة انتساب موجه طنطا 301.5 
تربية بنها 301.5 
تجارة العريش 301.5 
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم 301.5 
تربية طنطا 301 
تجارة مدينة السادات 300.5 
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 300.5 
زراعة عين شمس 300.5 
علوم المنصورة رياضة 300.5 
تربية المنوفية بشبين الكوم 300.5 
تجارة انتساب موجه عين شمس 300.5 
تجارة انتساب موجه بور سعيد 300 
تجارة انتساب موجه بنها 300 
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 300 
زراعة الإسكندرية 300 
علوم حلوان رياضة 299.5 
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 299.5 
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 299.5 
زراعة و موارد طبيعية أسوان 299.5 
آثار و لغات مطروح 299.5 
المعهد الفنى للتمريض بالجونة 299 
تجارة انتساب موجه أسوان 299 
تجارة انتساب موجه أسيوط 299 
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 299 
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 299 
تجارة انتساب موجه سوهاج 298.5 
تجارة انتساب موجه بني سويف 298.5 
تجارة انتساب موجه السويس 298.5 
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم 298.5 
فنون جميلة (فنون) حلوان 298.5 
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 298.5 
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 298.5 
آثار جنوب الوادي 298 
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 298 
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم 298 
تربية كفر الشيخ 298 
تجارة انتساب موجه العريش 298 
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 298 
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم 297.5 
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم 297.5 
علوم دمياط رياضة 297.5 
علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 297 
تربية الإسكندرية 297 
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 297 
علوم السويس رياضة 296.5 
فنون جميلة (فنون) المنصورة 296 
زراعة الإسكندرية رياضة 296 
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 296 
علوم بور سعيد رياضة 295.5 
تربية دمنهور 295.5 
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 295 
زراعة طنطا 294.5 
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 294.5 
علوم الفيوم رياضة 294.5 
معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 294.5 
معهد فني صحى رياضه بنى سويف 294.5 
معهد فني صحى رياضه امبابة 294 
زراعة الزقازيق 294 
تربية عين شمس 293.5 
زراعة الإسكندرية بسابا باشا 293.5 
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 293.5 
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم 293 
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 293 
ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 293 
علوم بني سويف رياضة 292.5 
علوم أسوان رياضة 292.5 
آثار سوهاج 292.5 
تربية مطروح 292.5 
تربية السويس 292.5 
المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 292.5 
المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر 292 
تربية مدينة السادات 292 
تربية دمياط 292 
حقوق انتساب موجه أسوان 292 
آداب القاهرة 292 
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات 291.5 
زراعة كفر الشيخ 291.5 
تربية المنيا 291 
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 291 
فنون جميلة (فنون) المنيا 290.5 
المعهد العالى للهندسة ببلبيس 290.5 
زراعة القاهرة رياضة 290 
ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 290 
حقوق الزقازيق 289.5 
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 289.5 
زراعة المنوفية بشبين الكوم 289.5 
المعهد الكندى العالى للحاسب الالى بالتجمع الخامس 289.5 
زراعة بنها بمشتهر 289 
معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 289 
معهد فني صحى رياضه اسوان 289 
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 288.5 
حقوق الفيوم 288 
فنون جميلة (فنون) أسيوط 288 
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 288 
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 287.5 
حقوق أسيوط 287.5 
زراعة جنوب الوادي 287.5 
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 287.5 
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 287.5 
زراعة الفيوم 287 
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 287 
القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم 286.5 
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 286.5 
فنون جميلة (فنون) الأقصر 286.5 
زراعة سوهاج 286.5 
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 286 
زراعة عين شمس رياضة 286 
علوم أسيوط رياضة 286 
العلوم الزراعية البيئية العريش 286 
زراعة بني سويف 285.5 
زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 285.5 
تكنولوجى تمريض بنى سويف ( شعبه الطوارى -تمريض الاطفال وحديثى الوالاده) 285.5 
آداب انتساب موجه القاهرة 285.5 
تربية الاقصر 285.5 
آداب العريش 285 
تربية الفيوم 285 
تربية أسوان 284.5 
زراعة مطروح بفوكه 284.5 
دار العلوم الفيوم 284 
تربية جنوب الوادي بالغردقة 284 
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 283.5 
تربية بنات عين شمس 283.5 
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 283.5 
كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 283.5 
زراعة المنيا 283.5 
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 283 
تربية حلوان 283 
زراعة الوادي الجديد 283 
تربية أسيوط 283 
زراعة أسيوط 283 
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 282.5 
المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 282.5 
الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 282.5 
حقوق المنصورة 282 
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 282 
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 281.5 
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 281.5 
تربية العريش 281.5 
حقوق انتساب موجه أسيوط 281.5 
تربية بني سويف 281 
علوم المنيا رياضة 281 
حقوق القاهرة 280.5 
تربية الوادي الجديد 280.5 
آداب عين شمس 280.5 
حقوق بني سويف 280.5 
حقوق انتساب موجه الزقازيق 279.5 
الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 279.5 
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 279.5 
تربية جنوب الوادي 279.5 
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 279.5 
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 279 
تربية سوهاج 279 
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 279 
حقوق انتساب موجه بني سويف 279 
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 278.5 
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 278.5 
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 278.5 
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 278.5 
علوم بنات عين شمس رياضة 278 
آداب بنها 278 
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 277.5 
حقوق الإسكندرية 277.5 
آداب حلوان 277.5 
الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 277 
آداب الإسكندرية 277 
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب 277 
حقوق انتساب موجه القاهرة 277 
دار العلوم المنيا 277 
آداب انتساب موجه عين شمس 277 
حقوق انتساب موجه المنصورة 276.5 
علوم العريش رياضة 276.5 
دار العلوم انتساب موجه المنيا 276.5 
دار العلوم أسوان 275.5 
تربية عين شمس رياضة 275.5 
آداب انتساب موجه حلوان 275.5 
حقوق عين شمس 275 
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم 275 
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 275 
آداب المنصورة 275 
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 275 
حقوق انتساب موجه الإسكندرية 275 
المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بسوهاج 275 
المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بالمنزله 275 
آداب انتساب موجه الإسكندرية 274.5 
دار العلوم انتساب موجه أسوان 274.5 
حقوق طنطا 274 
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 274 
آداب انتساب موجه بنها 274 
علوم الوادي الجديد رياضة 274 
معهد فني صحى رياضه اسيوط 273.5 
حقوق حلوان 273 
علوم سوهاج رياضة 273 
تربية الإسكندرية رياضة 273 
آداب بنات عين شمس 273 
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 273 
علوم التغذية حلوان 273 
آداب المنوفية بشبين الكوم 273 
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 272.5 
حقوق انتساب موجه عين شمس 272.5 
ثروة سمكية السويس 272.5 
آداب الفيوم 272.5 
حقوق انتساب موجه حلوان 272 
المعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا 272 
حقوق بنها 272 
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 271.5 
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 271 
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 271 
حقوق المنوفية بشبين الكوم 271 
المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بشربين دقهلية 271 
حقوق انتساب موجه بنها 270.5 
آداب الزقازيق 270.5 
حقوق انتساب موجه طنطا 270.5 
آداب و علوم إنسانية السويس 270.5 
آداب طنطا 270.5 
حقوق مدينة السادات 270 
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 270 
زراعة كفر الشيخ رياضة 270 
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 270 
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 270 
آداب انتساب موجه المنصورة 269.5 
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 269.5 
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 269.5 
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 269.5 
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 269.5 
آداب انتساب موجه الفيوم 269.5 
حقوق انتساب موجه مدينة السادات 269.5 
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 269 
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 269 
آداب أسوان 269 
آداب كفر الشيخ 269 
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 269 
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 269 
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 269 
تربية (طفولة) كفر الشيخ 269 
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 268.5 
آداب بور سعيد 268.5 
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 268.5 
آداب دمنهور 268.5 
تربية حلوان رياضة 268 
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 268 
آداب انتساب موجه الزقازيق 268 
آداب بني سويف 268 
الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش 267.5 
آداب انتساب موجه طنطا 267.5 
علوم الاقصر رياضة 267.5 
آداب دمياط 267.5 
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 267.5 
آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 267 
آداب انتساب موجه دمنهور 267 
آداب انتساب موجه العريش 266.5 
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 266.5 
آداب انتساب موجه كفر الشيخ 266.5 
تربية الزقازيق رياضة 266.5 
آداب جنوب الوادي 266.5 
آداب الوادي الجديد 266 
آداب انتساب موجه دمياط 266 
آداب انتساب موجه أسوان 266 
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 266 
آداب انتساب موجه بني سويف 266 
المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف 266 
آداب انتساب موجه بور سعيد 266 
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 266 
تربية طفولة مبكرة المنوفية 265.5 
زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 265.5 
آداب المنيا 265.5 
آداب انتساب موجه جنوب الوادي 265.5 
آداب انتساب موجه الوادي الجديد 265.5 
التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 265 
علوم جنوب الوادي رياضة 265 
آداب سوهاج 265 
تربية طفولة مبكرة المنصورة 265 
معهد فني صحى رياضه سوهاج 265 
آداب أسيوط 265 
آداب انتساب موجه أسيوط 265 
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 265 
آداب انتساب موجه سوهاج 265 
آداب انتساب موجه المنيا 265 
المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج 265 
زراعة أسيوط/ رياضة 265 
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 265 
الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب 265 
زراعة دمياط رياضة 265 
زراعة الزقازيق رياضة 265 
زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 265 
زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 265 
زراعة الفيوم رياضة 265 
زراعة بنها رياضة بمشتهر 265 
زراعة المنصورة رياضة 265 
تربية طفولة مبكرة دمنهور 264.5 
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 264 
تربية (طفولة) عين شمس 264 
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات 264 
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 263.5 
معهد فني صحى رياضه الوادي الجديد 263.5 
تربية (طفولة) طنطا 263.5 
تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 263.5 
تربية (طفولة) الإسكندرية 263 
تربية نوعية القاهرة 263 
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 263 
المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر 262.5 
تربية (تعليم ابتدائي) العريش 262.5 
تربية (طفولة) السويس 262.5 
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر 262.5 
تربية طنطا رياضة 262 
تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 261.5 
تربية نوعية عين شمس 261.5 
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 261.5 
المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا 261 
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب 260.5 
تربية طفولة مبكرة أسيوط 260 
تربية دمنهور رياضة 260 
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 260 
تربية (طفولة) دمنهور 260 
تربية طفولة مبكرة القاهرة 260 
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 259.5 
أقتصاد منزلى بنات عين شمس 259.5 
تربية بنات عين شمس رياضة 259.5 
تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم 259.5 
تربية نوعية الإسكندرية 259 
تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 259 
تربية نوعية المنصورة 259 
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 259 
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 258.5 
تربية بنها رياضة 258.5 
تربية الفيوم رياضة 258 
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 258 
تربية طفولة مبكرة الفيوم 258 
تربية نوعية المنيا 257.5 
تربية (طفولة) العريش 257.5 
تربية (طفولة) الوادي الجديد 257 
تربية نوعية طنطا 257 
تربية طفولة مبكرة مطروح 257 
تربية نوعية كفر الشيخ 256.5 
تربية نوعية بنها 256.5 
تربية طفولة مبكرة المنيا 256.5 
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات 256.5 
تربية طفولة مبكرة بني سويف 256 
تربية (طفولة) أسوان 256 
تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 256 
تربية (طفولة) جنوب الوادي 255.5 
تربية نوعية الزقازيق 255.5 
تربية نوعية الفيوم 255 
تربية (طفولة) سوهاج 255 
أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 255 
تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان 255 
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 255 
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 255 
تربية كفر الشيخ رياضة 254.5 
تربية نوعية أسيوط 254.5 
أقتصاد منزلى العريش 254 
خدمة اجتماعية حلوان 253.5 
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 253.5 
تربية نوعية المنوفية بأشمون 253.5 
خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 253 
أقتصاد منزلى حلوان 253 
تربية المنصورة رياضة 253 
تربية مدينة السادات رياضة 252.5 
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب 252.5 
تربية نوعية المنصورة بميت غمر 252.5 
تربية نوعية بور سعيد 252 
تربية نوعية أسوان 252 
تربية بور سعيد رياضة 251.5 
تربية نوعية جنوب الوادي 251.5 
خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 251.5 
خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 251.5 
تربية نوعية مطروح 251.5 
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 251.5 
العالي للغات 6 اكتوبر 251 
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط 251 
تربية نوعية دمياط 251 
تربية السويس رياضة 251 
تربية دمياط رياضة 250.5 
تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 250.5 
تربية نوعية سوهاج 250.5 
كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية 250 
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات 250 
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 249.5 
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 249.5 
العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس 249.5 
تربية مطروح رياضه 249.5 
خدمة اجتماعية الفيوم 249 
تربية أسوان رياضة 248.5 
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 248.5 
السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 248.5 
خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 248.5 
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 248 
المعهد التكنولوجي العالى بهليوبوليس الجديدة 248 
خدمة اجتماعية أسوان 248 
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية 248 
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 247.5 
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 247.5 
خدمة اجتماعية أسيوط 247.5 
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 247 
القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول 247 
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا 246.5 
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 246.5 
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 246.5 
سياحة وفنادق مطروح 246 
سياحه وفنادق الاقصر 246 
سياحة وفنادق المنيا 246 
سياحة وفنادق مدينة السادات 246 
سياحة وفنادق المنصورة 246 
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 246 
سياحة وفنادق الفيوم 246 
سياحة وفنادق الإسكندرية 246 
سياحة وفنادق بني سويف 246 
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246 
تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 245.5 
سياحة وفنادق جنوب الوادي فرع الغردقة 245.5 
العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 245 
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 245 
القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم 245 
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 245 
العالي للغات بمصر جديده 244.5 
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 244.5 
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية 244.5 
تربية بني سويف رياضة 244 
الفني لترميم الآثار بالاقصر 243.5 
معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة 243.5 
تربية المنيا رياضة 243 
الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط 243 
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية 242.5 
العالي ترميم الآثار بأبي قير 242.5 
معهد المنيا العالى للغات 242.5 
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) 242.5 
معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة 242.5 
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 242.5 
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 242.5 
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 242 
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال 242 
تربية أسيوط رياضة 242 
تربية العريش رياضة 241.5 
سيناء العالى للدراسات النوعيه بالعريش 241.5 
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية 241.5 
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 241 
سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 241 
تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة 241 
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 241 
معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة 241 
العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه 241 
طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 240.5 
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 240.5 
المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت 240 
المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 239.5 
تربية الاقصر رياضه 239.5 
التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم اثار 239.5 
التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 239.5 
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر 239 
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 239 
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية 238.5 
الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه 238.5 
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 238.5 
تربية الوادي الجديد رياضة 238.5 
الفني التجارى باسوان 238.5 
الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 238.5 
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 237.5 
معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات 237.5 
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر رياضة 237 
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 236.5 
تربية جنوب الوادي رياضة 236.5 
الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات 236 
الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 235.5 
المعهد العالى للغات بأسوان 235.5 
أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي 235.5 
الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 235.5 
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات 235.5 
المعهد العالي للغات بالمنصورة 235 
تربية فنية المنيا 234.5 
ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 234.5 
تربية رياضية بنات المنصورة 234 
تربية رياضية بنات بنها 234 
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 233.5 
العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر 233.5 
معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات 233 
العالي خدمه اجتماعيه بنها 232.5 
العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر 232.5 
المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 232.5 
الفني للفنادق الاسكندريه 232 
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 232 
المعهد التتكنولوجى العالى للاعلام بالمنيا 232 
تربية سوهاج رياضة 231.5 
العالي للدراسات الادبية كنج مريوط 231 
القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 231 
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة 231 
المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 231 
تربية رياضية بنين بنها 231 
الفراعنة العالي إدارة أعمال 230.5 
عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 230.5 
تربية رياضية بنات طنطا 230.5 
الفني التجارى بالروضه 230 
تربية رياضية بنات كفر الشيخ 230 
تربية رياضية بنات دمياط 230 
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 229 
المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمنصورة 229 
عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ 228.5 
العالي حاسبات و نظم تجمع أول 228.5 
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 227.5 
(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى 227.5 
التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 227 
المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 227 
تربية رياضية بنات الإسكندرية 227 
معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 226.5 
تربية رياضية بنات مدينة السادات 226.5 
تربية رياضية بنين دمياط 226 
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 226 
تربية رياضية بنين الفيوم 225.5 
الفني التجارى باسيوط 225 
طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 225 
تربية رياضية بنات المنيا 224 
معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات 223.5 
العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر 223.5 
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة 223 
ك.ت. فني صناعى سوهاج 223 
تربية رياضية بنات الفيوم 223 
الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 223 
تربية رياضية بنات الزقازيق 223 
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 222.5 
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 222.5 
تربية فنية حلوان بالزمالك 222.5 
تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 222.5 
المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 222 
الفني للخدمة الاجتماعية بقنا 222 
معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات 222 
التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 221.5 
المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 221.5 
تربية رياضية بنات السويس 221 
معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات 221 
المعهد العالى للعلوم الادارية باوسيم 220.5 
المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وردان - الجيزة 220.5 
المعهد التكنولوجى العالى ببنى سويف 220.5 
الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم 219.5 
القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 219.5 
تربية رياضية بنات بني سويف 219.5 
تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة 219.5 
تربية رياضية بنات أسوان 219.5 
العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 219.5 
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 219 
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 219 
التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه 219 
معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات 218.5 
تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية 218.5 
تربية رياضية بنات أسيوط 218 
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 218 
تربية رياضية بنات بور سعيد 217.5 
المعهد العالي للعلوم التجارية بأبي قير 217.5 
معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات 217.5 
تربية رياضية بنات العريش 217.5 
التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 217.5 
تربية رياضية بنات الوادي الجديد 217 
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 217 
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 216.5 
تربية رياضية بنات جنوب الوادي 216.5 
الفني التجارى بالمطريه 216 
تربية رياضية بنات سوهاج 216 
معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة نظم معلومات 216 
معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات 215.5 
الفني التجارى بدمنهور 215 
العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 215 
معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة 215 
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 214.5 
تربية رياضية بنين حلوان 214.5 
ع.دولى اعلام مدينةالشروق 214.5 
نظم معلومات ادارية قطاميه 214 
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 213.5 
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 213.5 
ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس 213.5 
ك.ت. فني صناعى قنا 213.5 
معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 213 
معهد اكتوبر العالي للاقتصاد 213 
تربية رياضية بنين الإسكندرية 213 
عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 212 
ك.ت. فني صناعى اسوان 211.5 
العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 211.5 
الفني التجارى بشبرا 211.5 
الفني التجارى بالزقازيق 211 
الفني التجارى بقنا 211 
ك.ت. فني صناعى قويسنا 211 
ك.ت. فني صناعى الصحافه 211 
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 211 
ك.ت. فني صناعى المطريه 210.5 
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 210.5 
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 210.5 
الفني التجارى بالاسكندريه 210.5 
معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE 210.5 
معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 210 
ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين 210 
الفني التجارى بالعريش 209.5 
العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 209 
الفني التجارى بالمنصوره 209 
العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 209 
العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 208.5 
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 208 
معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 208 
طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 208 
الفني للفنادق قنا 208 
ك.ت. فني صناعى شبرا 207.5 
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 207.5 
المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة 207 
عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 206 
ك.ت. فني صناعى اسكندرية 205.5 
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 205.5 
المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 205.5 
المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم 205 
معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة المحاسبة 205 
معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية 205 
ش.مطاعم فني سياحة قنا 205 
المعهد العالى للادارة بالمحله الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة اعمال - نظم معلومات) 205 
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 205 
العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 205 
العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 205 
المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج 205 
المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات 205 
المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان 205 
المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ 205 
المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى 205 
عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 205 
المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 205 
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 205 
المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر 205 
الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 205 
تربية رياضية بنين سوهاج 205 
العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 205 
تربية رياضية بنين بني سويف 205 
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 205 
عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا 205 
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 205 
معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات 205 
العالي خدمه إجتماعيه اسوان 205 
العالي خدمه اجتماعيه سوهاج 205 
العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد 205 
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 205 
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 205 
تربية رياضية بنين المنيا 205 
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 205 
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 205 
العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 205 
تربية رياضية بنين الزقازيق 205 
معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية 205 
العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 205 
معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 205 
المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية)) 205 
ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى 205 
ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء 205 
الفني للفنادق المطريه 205 
الفني للفنادق بور سعيد 205 
المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 205 
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 205 
العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 205 
المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 205 
معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 205 
سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 205 
تربية رياضية بنين مدينة السادات 205 
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 205 
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 205 
العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 205 
الدلتا العالي خدمه اجتماعيه المنصوره 205 
الفني التجارى بالمحله الكبرى 205 
الفني التجارى بسوهاج 205 
العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث 205 
العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 205 
الفني التجارى بدمياط 205 
الفني التجارى ببور سعيد 205 
الفني التجارى بطنطا 205 
الفني التجارى بقويسنا 205 
الفني التجارى ببنها 205 
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 205 
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 205 
دراسات نوعيه العريش 205 
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 205 
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 205 
ك.ت. فني صناعى بنها 205 
العالي سياحة وفنادق الغردقة 205 
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 205 
الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 205 
ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية 205 
تربية رياضية بنين بور سعيد 205 
ش.مطاعم فني سياحة مطريه 205 
تربية رياضية بنين أسيوط 205 
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 205 
العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 205 
تربية رياضية بنين مطروح 205 
تربية رياضية بنين أسوان 205 
تربية رياضية بنين طنطا 205 
ك.ت. فني صناعى الزقازيق 205 
ك.ت. فني صناعى بور سعيد 205 
العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 205 
رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 205 
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 205 
تربية رياضية بنين جنوب الوادي 205 
تربية رياضية بنين كفر الشيخ 205 
تربية موسيقية حلوان 205 
المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 205 
تربية رياضية بنين المنصورة 205 
المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 205 
 

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