مكتب التنسيق الإلكتروني يحدد رابط تسجيل رغبات الثانوية العامة 2024 للدور الثاني

أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني أن تسجيل رغبات الثانوية العامة 2024 ستغلق اليوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر في الساعة السابعة مساءً لذلك يمكن للطلاب التسجيل الآن حتى إغلاق تسجيل التنسيق للموعد المحدد.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن بيانات مكتب التنسيق الإلكتروني عن تسجيل رغبات الثانوية العامة 2024 وموعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية وروابط الحصول على الموقع الرسمي للحصول على كافة الخدمات التي يوفرها.

مكتب التنسيق الالكتروني

رابط مكتب التنسيق الإلكتروني

يتيح مكتب التنسيق الإلكتروني رابط ليستطيع طلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات الفنية تسجيل رغباتهم ومعرفة نتائج الالتحاق بالكليات، بالإضافة إلى معرفة التسجيل في تقليل الاغتراب والتحويلات وفقًا للمواعيد التي يحددها المكتب بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويمكن للطلاب الدخول عليه من هنــــــــــــــا.

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2024

وأكد مكتب التنسيق الإلكتروني أن موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 كاملة ستكون فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة، وسيفتح بعد ظهور النتيجة امام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة وفقًا للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

شروط تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2024

التحويل المناظر يجب أن يكون في إطار الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر يتطلب استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

يتم التحويل عبر موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

يقتصر التحويل على مرة واحدة فقط.

يجب استيفاء الشروط الإضافية المطلوبة من الكلية “مثل اجتياز اختبار القدرات”.

تتم المفاضلة بين الطلاب بناءً على مجموع درجات الثانوية العامة.

مكتب التنسيق الالكتروني

خطوات تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2024

الدخول إلى موقع تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة

اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة

الضغط على التقديم لتقليل الاغتراب

إدخال رقم الجلوس والرقم السري والبيانات المطلوبة

تحديد الكلية المراد التحويل إليها ضمن تقليل الاغتراب

الضغط على تأكيد البيانات ثم إرسال طلب تقليل الاغتراب.

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