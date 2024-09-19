رشا شرف تقدم عرضًا لوزير التعليم عن الخطة المستقبلية لـ صندوق تطوير التعليم

التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لـ صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لمناقشة تعزيز سبل التعاون في تطوير المنظومة التعليمية، بحضور الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير ويكشف “الموجز” تفاصيل اللقاء.

خلال اللقاء مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قدمت الدكتورة رشا سعد شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم عرضًا مفصلًا حول استراتيجية عمل الصندوق، الذي يعمل كحاضنة لإطلاق مشروعات تعليمية مبتكرة تشمل قطاعات التعليم العام، والتعليم العالي، والتعليم الفني، والتدريب المهني.

الدكتورة رشا سعد شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم

الخطة المستقبلية للصندوق والمشروعات الحالية

وتطرقت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم خلال اجتماع وزير التربية والتعليم إلى الخطة المستقبلية للصندوق والمشروعات الحالية التي يجري تنفيذها.

وزير التربيية والتعليم

توجيهات وزير التربية والتعليم

من جانبه، شدد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف على أهمية تقديم نماذج تعليمية متطورة، وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون بين الوزارة وصندوق تطوير التعليم خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن هذا التعاون سيسهم في دعم العملية التعليمية وتقديم حلول جديدة تواكب تطورات التعليم وتساهم في رفع كفاءته على مختلف المستويات.

وفي سياق أخر، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين الدكتورة رشا سعد شرف أمينًا عامًا لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، خلفًا للدكتور أحمد حسني الحيوي.

من هي الدكتورة رشا شرف؟

الدكتورة رشا شرف هي أستاذ بكلية التربية جامعة حلوان، وقد تولت عدة مناصب منها المدير التنفيذي لمشروع إنشاء وحدة التخطيط الاستراتيجي بوزارة التعليم العالي، والملحق الثقافي المصري في المملكة المتحدة وأيرلندا.

كما عملت الدكتورة رشا شرف مديرة المشروع المصري الياباني للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم، وعميد محلي لبرنامج التربية بالجامعة العربية المفتوحة، بالإضافة إلى أنها شغلت منصب القائد التعليمي لمشروع "كيكس" لمنطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

متى أنشئ صندوق تطوير التعليم

صندوق تطوير التعليم أنشئ بقرار جمهوري رقم 290 لسنة 2004 برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى دعم مشروعات تطوير التعليم وربطها بسوق العمل، بهدف توفير المهارات اللازمة لمواجهة تحديات العصر وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف مجالات العمل.

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