«مدبولي» يصدر قرارًا بتعيين رشا شرف أمينًا عامًا لصندوق تطوير التعليم

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين الدكتورة رشا سعد شرف، أمينًا عامًا لصندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، خلفًا للدكتور أحمد حسني الحيوي .

ويستعرض “الموجز” خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن الدكتورة رشا شرف.

تعيين رشا شرف أمينا لصندوق تطوير التعليم

يذكر أن الدكتورة رشا سعد شرف، أستاذ بكلية التربية جامعة حلوان، وقد شغلت عدة مناصب منها، مدير تنفيذي لمشروع إنشاء وحدة التخطيط الاستراتيجي بوزارة التعليم العالي، الملحق الثقافي المصري في المملكة المتحدة وأيرلندا

وعملت مدير المشروع المصري الياباني للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم، عميد محلي لبرنامج التربية بالجامعة العربية المفتوحة، قائم بأعمال نائب رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، بالإضافة إلى عملها كخبير لوضع الخطة الاستراتيجية في دولة العراق بالتعاون مع اليونسكو، القائد التعليمي لمشروع "كيكس" لمنطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وشغلت منصب منسق مشروع تدريب معلمي ومدربي مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم في جامعة حلوان .

معلومات عن صندوق تطوير التعليم

أنشئ صندوق تطوير التعليم بالقرار الجمهوري رقم 290 لسنة 2004 بتاريخ 28 اغسطس 2004 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (المالية – التعاون الدولي – التنمية الاقتصادية – التعليم العالي والدولة للبحث العلمي – التربية والتعليم – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – التجارة والصناعة)، وأربعة من ذو ي الخبرة، يتم اختيارهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي وموافقة مجلس الإدارة.

وجاء انشائه في إطار خطط الدولة في مجال التعليم والتعلم والتدريب وتنمية الموارد البشرية ، كان التوجه إلى تطوير قطاع التعليم والتدريب وربطهما بسوق العمل

ويهدف الصندوق إلى تقديم المساعدة والدعم المالي للمشروعات التي تساهم في برامج تطوير التعليم في مستوياته المختلفة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة والمنظمات المحلية والإقليمية، وذلك لمساعدة الدولة على مواجهة تحديات سوق العمل وتوفير احتياجاته من المهارات والكفاءات البشرية القادرة على دفع عجلة التنمية بخطى متسارعة لملاحقة التطور المستمر فى تطبيقات التكنولوجيا المتطورة فى كافة مجالات العمل.

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