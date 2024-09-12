تعرف علي كلية علوم التغذية في جامعة حلوان والأقسام الخاصة بالكلية وفرص العمل

كلية علوم التغذية في جامعة حلوان .. شهدت الساعات الماضية ارتفاع معدلات البحث عن كلية علوم التغذية في جامعة حلوان، وذلك من أجل الالتحاق بها وذلك بالتزامن مع تسجيل تنسيق الكليات والجامعات المختلفة.



جامعة حلوان

وتنشر “الموجز” تقريرا عن كلية علوم التغذية في جامعة حلوان

وتعد كلية علوم التغذية في جامعة حلوان هي إضافة جديدة ونوعية للمؤسسات التعليمية في مصر، وقد تم تصميم برامجها لتلبية الاحتياجات المتزايدة في مجال التغذية والعلوم الغذائية. إليك تفاصيل أكثر حول الكلية وأقسامها ونظام الدراسة:



أقسام كلية علوم التغذية في جامعة حلوان

شعبة التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية

شعبة التغذية العلاجية باللغة العربية

شعبة تغذية المجتمع

شعبة علوم الأغذية



مجالات عمل خريجي كلية علوم التغذية في جامعة حلوان



خريجو كلية علوم التغذية في جامعة حلوان يمكنهم العمل في مجالات متنوعة، منها:



العمل كأخصائي تغذية في المستشفيات الحكومية والخاصة.



تقديم خدمات التغذية في دور المسنين والمدن الجامعية.



العمل في المدارس والحضانات والمصانع والأندية.



التوظيف في الجهات الحكومية المعنية بتقديم خدمات التغذية.



العمل في الشركات والمصانع التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية.



إدارة وإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجال التغذية.



التدريب والتطوير: تقديم التدريب المتخصص في علوم الأغذية.



الانخراط في الجهات البحثية والمراكز البحثية.



العمل في مراكز رعاية الأمومة والطفولة.



إجراء المسوحات الغذائية وتقييم الحالة التغذوية للمجتمعات.

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية

تمنح كلية علوم التغذية في جامعة حلوان الدرجات التالية:

بكالوريوس في علوم التغذية، تخصص التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية



بكالوريوس في علوم التغذية، تخصص التغذية العلاجية باللغة العربية



بكالوريوس في علوم التغذية، تخصص علوم الأغذية



بكالوريوس في علوم التغذية، تخصص تغذية المجتمع

نظام الدراسة بالكلية

تعتمد الكلية على نظام الساعات المعتمدة، حيث يُختار تخصص التغذية العلاجية في الفرقة الأولى، بينما يمكن اختيار التخصصات الأخرى في الفرقة الثانية وفقًا للوائح الداخلية للكلية. كما يُقدَّم برنامج التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية بمصروفات.

هذه الكلية تقدم فرصة مثيرة للدراسة في مجال حيوي ومطلوب، حيث تتيح للطلاب تطوير مهاراتهم في مجال التغذية والعلوم الغذائية وتحقيق طموحاتهم المهنية في هذا القطاع.

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