كل ما تريد معرفته عن كلية علوم التغذية بجامعة حلوان 2024

تعد كلية علوم التغذية بجامعة حلوان 2024 أحدث إضافة إلى مجموعة الكليات في الجامعات الحكومية المصرية، بعد أن حصلت على الموافقة من المجلس الأعلى للجامعات. تأسست الكلية بموجب القرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2020، الذي تضمن أيضًا اعتماد لائحتها الداخلية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

أهمية كلية علوم التغذية بجامعة حلوان 2024

تمثل كلية علوم التغذية بجامعة حلوان إنجازًا مهمًا، كونها الأولى من نوعها في الجامعات الحكومية المصرية وتهدف الكلية إلى تلبية متطلبات العصر وسوق العمل، من خلال إعداد كوادر مؤهلة في مجال التغذية.

تخصصات كلية علوم التغذية بجامعة حلوان 2024

تضم الكلية أربع شعب رئيسية:

شعبة التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية. شعبة التغذية العلاجية باللغة العربية. شعبة تغذية المجتمع. شعبة علوم الأغذية.

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية

توفر الكلية للطلاب درجات علمية متنوعة، تشمل:

بكالوريوس في علوم التغذية تخصص التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية.

بكالوريوس في علوم التغذية باللغة العربية.

بكالوريوس في علوم التغذية تخصص تغذية المجتمع.

فرص العمل لخريجي كلية علوم التغذية بجامعة حلوان

تفتح الكلية أمام خريجيها فرص عمل متعددة ومتميزة، تشمل:

شعبة علوم الأغذية:

العمل في الجهات البحثية المتخصصة.

العمل في المصانع والشركات المعنية بالصناعات الغذائية.

إنشاء وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات الغذائية.

المساهمة في تطوير الإنتاج الزراعي وسد الفجوة في المنتجات المستوردة.

شعبة تغذية المجتمع:

العمل في المنظمات والمعاهد والمراكز البحثية.

العمل في مراكز رعاية الأمومة والطفولة.

إجراء المسوحات الغذائية وتقييم الحالة التغذوية للمجتمعات.

تصميم وتنفيذ البرامج الغذائية لتلاميذ المدارس في القطاعين الحكومي والخاص.

مصروفات كلية علوم التغذية بجامعة حلوان

لم تُحدد بعد المصروفات الدراسية لكلية علوم التغذية بجامعة حلوان، لكن التوقعات تشير إلى أنها قد تصل إلى 20 ألف جنيه مصري سنويًا، بناءً على مصروفات قسم التغذية العلاجية في كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان التي بلغت 13,600 جنيه مصري للفصلين الدراسيين في العام الماضي 2023-2024.

تستعد كلية علوم التغذية بجامعة حلوان لتكون رائدة في تقديم تعليم متميز يواكب احتياجات سوق العمل، ويفتح أمام خريجيها آفاقًا واسعة من الفرص المهنية في مجال التغذية.

اقرأ أيضا:

لطلاب الثانوية العامة 2024.. الفرق بين الجامعات الاهلية والخاصة

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا الدور الثاني السبت المقبل