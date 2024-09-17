جامعة حلوان تكشف عن تفاصيل الكشف الطبي للطلاب الجدد

تستعد جامعة حلوان لاستقبال الطلاب الجدد للعام الدراسي 2024-2025 بانتظام وبكفاءة، حيث بدأ اليوم استقبال الطلاب لإجراء الكشف الطبي في خطوة هامة لاستعداد الجامعة للعام الجديد.

جامعة حلوان : جاهزية الإدارة الطبية لاستقبال الطلاب الجدد

من جانبه أكد رئيس جامعة حلوان، الدكتور السيد قنديل، في تصريحات اطلعت عليها “الموجز” جاهزية الإدارة الطبية لاستقبال الطلاب الجدد، مع التركيز على توفير الراحة والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة. في اليوم الأول من الكشف الطبي، توافد 2000 طالب وطالبة على المباني المخصصة، حيث تم تخصيص مبنى 3 للطلاب الذكور ومبنى 4 للطالبات، وذلك حسب الحجز الإلكتروني المسبق.

جامعة حلوان

نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور حسام رفاعي، قام بتفقد سير العمل برفقة عدد من المسؤولين في الجامعة لضمان حسن سير العملية. كما أكدت الجامعة على أهمية التسجيل الإلكتروني عبر موقعها (http://mede.helwan.edu.eg)، حيث يتم تسجيل البيانات الشخصية وطباعة استمارة الكشف الطبي.

تتضمن عملية الكشف الطبي في جامعة حلوان تخصصات متنوعة تشمل الباطنة، الجلدية، الرمد، والأسنان، مع تخصيص مكتب لمساعدة ذوي الهمم. الرسوم يتم سدادها إلكترونيًا، ويجب على الطلاب إحضار المستندات المطلوبة: استمارة الكشف الطبي المطبوعة، صورة من بطاقة الترشيح، وبطاقة الرقم القومي.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود جامعة حلوان لتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية، وضمان سير عملية الكشف الطبي بسلاسة وكفاءة.

جدير بالذكر أن العام الجامعي الجديد في مصر، والذي يبدأ عادة في شهر سبتمبر أو أكتوبر، يشهد مجموعة من التغيرات والتحديثات في الجامعات والمؤسسات التعليمية. إليك أبرز النقاط التي قد تميز هذا العام الدراسي:

تبدأ الجامعات في مصر العام الدراسي الجديد عادة في أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر. التقويم الدراسي يتضمن الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، مع إجازات فصلية وأعياد.

تواصل الجامعات تعزيز استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، حيث يتم توظيف الأدوات الرقمية والأنظمة التعليمية الإلكترونية لتسهيل الوصول إلى المحتوى التعليمي والتفاعل بين الطلاب والمعلمين.



استمرار الإجراءات الوقائية لمواجهة أي تحديات صحية محتملة، مثل توفير اللقاحات، وتعزيز النظافة، وتنظيم عمليات الكشف الطبي للطلاب الجدد، كما هو الحال في جامعة حلوان.



قد تكون هناك تحديثات في المناهج الدراسية وبرامج التدريب، بالإضافة إلى إدخال تخصصات جديدة أو تحسين التخصصات الحالية بناءً على احتياجات سوق العمل والتطورات العلمية.

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