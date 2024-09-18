لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق الجامعات الدبلومات الفنية 2024

شهدت الفترة الحالية اهتمامًا واسعًا من قبل المصريين بموقع التنسيق الإلكتروني، حيث يتطلع الطلاب للاستعلام عن نتائج تنسيق الجامعات الدبلومات الفنية 2024 (نظامي 3 و5 سنوات)، تأتي هذه الاستعدادات بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجامعي، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق الجامعات الدبلومات الفنية 2024

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعلان نتيجة تنسيق الجامعات الدبلومات الفنية المرحلة الثالثة والتي تشمل الطلاب الحاصلين على 205 درجات فأكثر من الدور الأول، بالإضافة إلى الناجحين في الدور الثاني والمتخلفين عن التسجيل في المراحل السابقة، يُتوقع أن تظهر النتائج خلال 72 ساعة من إغلاق باب تسجيل وتعديل الرغبات.

سيتم إغلاق باب تسجيل رغبات المرحلة الثالثة يوم الأربعاء 18 سبتمبر عند الساعة 12 ظهرًا.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

تخطط الوزارة أيضًا للإعلان عن نتائج تنسيق الدبلومات الفنية (نظامي 3 و5 سنوات) في الأيام المقبلة، حيث يُنتظر ظهور النتائج بعد إغلاق باب تسجيل الرغبات بنفس المدة الزمنية المذكورة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الجامعات الدبلومات الفنية 2024

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج التنسيق من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر الخطوات التالية:

1. الدخول إلى بوابة مصر الرقمية أو موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الضغط هنا.

2. اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة أو الدبلومات.

3. إدخال المعلومات المطلوبة مثل رقم الجلوس والرقم السري.

4. الضغط على "عرض نتيجة التنسيق" للحصول على اسم الكلية المرشح لها الطالب.

درجات تنسيق الدبلومات الفنية 2024

أعلنت وزارة التعليم العالي عن درجات تنسيق الدبلومات الفنية للعام 2024، وجاءت كالآتي:

- نظام 5 سنوات: 60% فأكثر.

- نظام 3 سنوات (صناعي): 60% فأكثر.

- دبلوم السالزيان الدون بوسكو، المجمع التكنولوجي المتكامل، ومركز التكنولوجيا المتميز: 60%.

- معاهد التمريض والمعهد الفني الصحي: 75% فأكثر.

أما بالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمعدل أقل من 75% حتى 65%، فيمكنهم تقديم أوراقهم مباشرة للمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية، حيث سيتم قبولهم في الفرقة الثالثة.

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