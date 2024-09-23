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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

كم مصاريف كلية تجارة 2025؟.. تفاصيل الأقسام وتنسيق الجامعات

كلية التجارة
كلية التجارة

يبحث العديد من الطلاب والطالبات، عن مصاريف كلية تجارة 2025، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، في الجامعات والكليات المختلفة، حيث يستعد الطلاب لبدء السنة الدراسية الجديدة ودفع المصاريف الدراسية.

ما هي مصاريف كلية تجارة 2025

وينشر الموجز على النحو التالي مصاريف كلية تجارة انجليزي كالتالي:

مصاريف كلية تجارة انجليزي جامعة القاهرة تصل إلى 15 ألف جنيه مصري.

مصاريف كلية تجارة انجليزي جامعة عين شمس تصل إلى 17 ألف جنيه مصري.

مصاريف كلية تجارة انجليزي جامعة حلوان تصل إلى 12 ألف جنيه مصري لطلبة انتساب، 9 آلاف جنيه مصري لطلبة انتظام.

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مصاريف كلية تجارة انجليزي جامعة كفرالشيخ تصل إلى 7 آلاف جنيه مصري.

مصاريف كلية تجارة انجليزي جامعة الاسكندرية تصل إلى 12 ألف جنيه مصري.

مصاريف كلية تجارة انجليزي جامعة دمياط تصل إلى 11 ألف جنيه مصري.

وجاءت مؤشرات تنسيق كلية التجارة في الجامعات الأخرى كالتالي:

تنسيق كلية التجارة جامعة القاهرة: 314 أي بنسبة 76.58%.

تنسيق كلية تجارة انتساب موجه جامعة القاهرة: 279 درجة أي بنسبة 72.43%.

تنسيق كلية تجارة جامعة عين شمس: 285 درجة أي بنسبة 69.51%.

كلية التجارة 

تنسيق كلية تجارة انتساب موجه جامعة عين شمس: 274 درجة أي بنسبة 66.82%.

تنسيق كلية تجارة جامعة حلوان: 284 درجة أي بنسبة 69.26%.

تنسيق كلية تجارة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: 283 درجة أي بنسبة 69.02%.

تنسيق كلية تجارة جامعة بورسعيد: 279 درجة أي بنسبة 72.43%.

تنسيق كلية تجارة جامعة بنها: 277 درجة أي بنسبة 67.56%.

تنسيق كلية تجارة انتساب موجه جامعة الإسكندرية: 276 درجة أي 67.31%.

تنسيق كلية تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه جامعة حلوان: 273 درجة أي بنسبة 66.58%.

تنسيق كلية تجارة انتساب موجه جامعة القاهرة: 279 درجة أي بنسبة 72.43%..

تنسيق كلية تجارة انتساب موجه جامعة عين شمس: 274 درجة أي بنسبة 66.82%.

تنسيق كلية تجارة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: 283 درجة أي بنسبة 69.02%.

تنسيق كلية تجارة جامعة بورسعيد: 279 درجة أي بنسبة 72.43%.

تنسيق كلية تجارة جامعة بنها: 277 درجة أي بنسبة 67.56%.

تنسيق كلية تجارة انتساب موجه جامعة الإسكندرية: 276 درجة أي 67.31%.

تنسيق كلية تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه جامعة حلوان: 273 درجة أي بنسبة 66.58%.

ما هي اقسام كلية تجارة؟

-قسم المحاسبة.

-قسم إدارة الأعمال.

-قسم الاقتصاد.

-قسم العلوم السياسية.

-قسم المالية العامة والجمارك.

-قسم الإحصاء والرياضة والتأمين.

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