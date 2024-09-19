رئيس جامعة قناة السويس يزور الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا

في زيارة ميدانية اليوم الخميس 19 سبتمبر، قام الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بجولة تفقدية للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، حيث استقبله الدكتور تامر نبيل، عميد الكلية، وعدد من القيادات الإدارية.

وقد أشار رئيس جامعة قناة السويس إلى أن الكلية شهدت نقلة نوعية كبيرة بفضل سلسلة من المباحثات المثمرة مع الجانب الصيني، مما أسهم في تجهيز المعامل وقاعات الدراسة وفق المعايير الدولية.

زيارة رئيس جامعة قناة السويس

بدأت زيارة رئيس جامعة قناة السويس في مبنى الهنجر والورش، الذي تم تزويده بـ 40 ماكينة تشغيل حديثة، بما في ذلك 8 ماكينات CNC للخراطة والتفريز. واحتوى المبنى أيضًا على المعدات والأجزاء اللازمة لعمليات التشغيل.

انتقل مندور بعد ذلك إلى الدور الثاني، حيث تفقد معمل ورشة الإلكترونيات ومعمل التحكم، مُشيرًا إلى أهمية المعدات الحديثة في توفير دورات تدريبية متقدمة.

كما طالب رئيس جامعة قناة السويس في تصريحات اطلعت “الموجز” عليها بإنشاء وحدة إنتاجية داخل الكلية، مشابهة لتلك التي شاهدها في زيارته الأخيرة لجامعة نانجين، لتلبية احتياجات السوق المحلية وفق المواصفات القياسية. وأعرب عن رغبته في بدء تدريب أعضاء هيئة التدريس على الأجهزة الجديدة لضمان جودة التعليم.

تضمنت زيارة رئيس جامعة قناة السويس أيضًا مبنى الاتصالات الذي يضم 5 معامل وقاعة مؤتمرات، بالإضافة إلى مبنى الميكاترونك الذي يحتوي على 10 معامل. وأعلن الدكتور تامر نبيل عن خطة لاستحداث برنامج دراسي جديد في تطوير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات بدءًا من العام الدراسي 2025-2026.

في ختام الزيارة، وجه رئيس جامعة قناة السويس بفتح باب التدريب في معامل الكلية لطلاب الهندسة والحاسبات، مُقترحًا أن تعمل الورش كمكاتب استشارات تكنولوجية تدعم الصناعات المحلية، مما يعزز من دور الكلية في التنمية الاقتصادية في الإسماعيلية والمناطق المجاورة.

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