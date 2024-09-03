وظائف جامعة قناة السويس 2024.. تعرّف على الشروط والأوراق المطلوبة

وظائف جامعة قناة السويس 2024، حيث أعلنت جامعة قناة السويس عن توافر مجموعة من الوظائف المرموقة وكشفت عن الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم.

وخلال السطور القادمة يستعرض الموجز المزيد من التفاصيل عن وظائف جامعة قناة السويس 2024، والتي جاءت طبقا لأحكام القانون رقم (81) لسنة 2016 م بشأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري.

وظائف جامعة قناة السويس 2024

وجاءت وظائف جامعة قناة السويس 2024 على النحو التالي:

1- أمين الجامعة. (المستوي الوظيفي العالي)

2- أمين الجامعة المساعد. (المستوي الوظيفي مدير عام)

3- مدير عام الإدارة العامة للمكتبات. (المستوي الوظيفي مدير عام)

4- مدير عام الشئون المالية. (المستوي الوظيفي مدير عام)

شروط وظائف جامعة قناة السويس 2024:

مؤهل عال يتوائم مع نوع وطبيعة العمل.

بالنسبة لوظيفة مدير عام الشئون المالية أن يكون حاصل على مؤهل عال تجاري شعبة محاسبة.

بالنسبة لوظيفة أمين الجامعة قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل من المستوى الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عام على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة (بالنسبة للمتقدمين من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة) .

ولباقي الوظائف قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عام على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة (بالنسبة للمتقدمين من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة).

إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة.

المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح التي تحكم نظام العمل.

القدرة على القيادة والتوجيه.

القدرة على التخطيط والمتابعة.

القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات.

القدرة العالية على الإتصال.

القدرة على العرض والتحليل.

الأوراق المطلوبة في وظائف جامعة قناة السويس 2024:

بيان الحالة الوظيفية معتمد ومختوم وموضحا به تاريخ الميلاد – التأهيل العلمي، والمؤهلات التي تعلو البكالوريوس أو الليسانس إن وجد – تقارير كفاية الأداء والجزاءات عن أخر عامين – الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية (مدتها – نوعها – مكانها) العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

عدد (10) صور شخصية • مقاس 6×4 حديثة.

عدد (10) صورة بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لاتقل عن ستة أشهر.

بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي عمل بها.

بالنسبة للمتقدمين من خارج الجامعة المستندات المطلوبة: –

صورة معتمدة من المؤهل الدراسي.

الموقف من التجنيد

صحيفة الحالة الجنائية

المستندات الدالة على سنوات الخبرة

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