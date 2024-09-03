خطوة بخطوة.. تسجيل بيانات كعب العمل إلكترونيا| التفاصيل كاملة

يبحث العديد من المواطنين عن الطريقة المثلى لاستخراج كعب العمل إلكترونيًا، وهو مستند أساسي يلزم للتقدم للوظائف، وفي خطوة تهدف لتسهيل الإجراءات، أتاحت وزارة القوى العاملة إمكانية استخراج كعب العمل عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، مما يوفر على المواطنين عناء زيارة المكاتب.

خطوات استخراج كعب العمل أونلاين لعام 2024

للحصول على كعب العمل إلكترونيًا، يمكن للمواطنين، ينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية الخطوات:

زيارة موقع وزارة القوى العاملة: الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة من هنـــا .

اختيار خدمة تسجيل راغبي العمل: من القائمة المتاحة.

التسجيل لأول مرة: إدخال البيانات الشخصية المطلوبة وفق التعليمات.

تعبئة البيانات: تحديد ما إذا كان العمل داخل مصر أو خارجها.

حفظ وتقديم الطلب: بعد إدخال كافة المعلومات، اضغط على "حفظ" لتقديم الطلب.

استلام كعب العمل: يمكن استلام الكعب من مكتب العمل المختص بعد تقديم الطلب عبر الإنترنت.



الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل أونلاين

لاستخراج كعب العمل، يتعين تقديم المستندات التالية:

أصل بطاقة الرقم القومي: مع صورة منها.

مستند إثبات الإقامة: في دائرة مكتب العمل.

أصل المؤهل الدراسي: مع صورة منه.

أصل شهادة إثبات الموقف من التجنيد: للذكور.

الرقم التأميني: لتوثيق التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

خطوات استخراج كعب العمل عبر الهاتف المحمول

زيارة الموقع الرسمي: الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة.

اختيار خدمة تسجيل راغبي العمل: من الخيارات المتاحة.

التسجيل لأول مرة: إذا كنت تسجل على المنظومة لأول مرة.

إدخال المستندات المطلوبة: مثل شهادة المؤهل الدراسي، الرقم التأميني، وبطاقة الرقم القومي.

تحديد مكان العمل: داخل أو خارج البلاد.

إرسال الطلب: بعد استكمال البيانات.

زيارة مكتب العمل: في اليوم التالي لاستلام كعب العمل.

التوجه إلى مكتب العمل

يمكن لحاملي المؤهلات أيضًا الحصول على كعب العمل عبر زيارة مكاتب التأمينات الاجتماعية، مع ضرورة إحضار المستندات التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي: والأصل للاطلاع.

صورة من شهادة المؤهل الدراسي: والأصل للاطلاع.

الرقم التأميني: لإثبات التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

شهادة خبرة: إن وجدت.

مستند إثبات الإقامة: في دائرة المكتب.

شهادة موقف التجنيد: للذكور.

شهادة قياس مستوى المهارة: وتراخيص مزاولة المهنة في حالة العمل في غير التخصص.

بعد تجهيز الأوراق، يتعين على المواطنين زيارة مكتب العمل في محيط محل الإقامة لتسليم المستندات واستلام كعب العمل في اليوم التالي.



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