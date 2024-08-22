خطوات استخراج كعب العمل 2024 وجميع الأوراق المطلوبة

خطوات استخراج كعب العمل 2024، يتساءل عنها الكثيرون دومًا وبخاصة من الراغبين في التقديم على وظائف جديدة، باعتبار أن كعب العمل من أهم الأوراق الرسمية المطلوبة.

ومع أهميتها وتزايد التساؤلات عنها، يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن خطوات استخراج كعب العمل 2024 والأوراق المطلوبة.

الأوراق المطلوبة في استخراج كعب العمل 2024

ومن أجل استخراج كعب العمل 2024 يجب التوجه إلى مكتب التأمين الاجتماعي، مع مجموعة من الأوراق الرسمية كالتالي:

صورة بطاقة الرقم القومي والأصل.

صورة من شهادة المؤهل الدراسي، والأصل.

الرقم التأميني لاستخراج كعب عمل

شهادة خبرة إن وجدت.

مستند يفيد الإقامة لدائرة المكتب.

شهادة موقف المتقديم التجنيد (للذكور).

شهادة قياس مستوى المهارة.

تراخيص مزاولة المهنة في حالة العمل في غير التخصص.

أوراق استخراج كعب العمل 2024 لغير الحاصلين على مؤهل

صورة من بطاقة الرقم القومي، والأصل للاطلاع.

مستند يفيد الإقامة لدائرة المكتب.

الرقم التأميني.

شهادة موقف التجنيد للذكور.

شهادة خبرة إن وجدت.

شهادة قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة.

رخصة مزاولة المهنة للمهن الواجب لها.

شهادة صحية وإيصال استلام.

خطوات استخراج كعب العمل 2024 أون لاين

ومن خلال مجموعة من الخطوات يمكنك استخراج كعب العمل 2024 أون لاين على النحو التالي:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل من خلال الضغط هنا.

النقر على أيقونة «تسجيل راغبي العمل».

وي حالة ما إذا كان الراغب يسجل على المنظومة لأول مر، ينقر على خانة التسجيل لأول مرة.

كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة، واختيار خانة رغبة مكان العمل داخل أو خارج البلاد أو كعب العمل، ثم النقر على «حفظ البيانات».

الذهاب إلى مكتب العمل في محيط منطقة الإقامة التي يقيم بها صاحب الطلب، لاستخراج الوثيقة الورقية.

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