خطوات استخراج جواز سفر وسعر الرسوم المطلوبة

يتساءل الكثيرون عن خطوات استخراج جواز سفر، وبخاصة في ظل التسهيلات التي تقدمها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للتسير على المواطنين وبخاصة من كبار السن.

ومع تزايد التساؤلات عنها، يستعرض الموجز في السطور التالية يستعرض الموجز المزيد من المعلومات عن خطوات استخراج جواز سفر.

خطوات استخراج جواز سفر للمرة الأولى

إذا كنت ستقوم بإجراء خطوات استخراج جواز سفر لأول مرة، فعليك إتباع مجموعة من الخطوات على النحو التالي:

التوجه إلى قسم الجوازات التابع له طالب الخدمة.

سحب نموذج 29 جوازات.

ملء البيانات بخط الشخص مقدم الطلب.

يتم تقديم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة إلى الموظف المختص لمراجعتها وتقدير رسوم الجواز.

استلام إيصال تقديم المستندات.

استلام جواز السفر في الوقت المحدد.

خطوات استخراج جواز سفر أون لاين

خطوات استخراج جواز سفر أون لاين هي على النحو التالي:

الدخول على الموقع الرسمي للإدارة العامة للجوازات من هنـــا.

تسجيل الدخول بحسابك الخاص.

تدوين الرقم القومى.

إرفاق صورة البطاقة الشخصية عبر الموقع.

تحميل 4 صور شخصية 4×6 حديثة على خلفية بيضاء.

شهادة المؤهل الدراسي.

إثبات الموقف من التجنيد خاص بالذكور فقط.

صورة وثيقة الزواج للزوجة فقط حال إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

دفع الرسوم المقررة إلكترونيًا عبر الموقع الخاص بالجوازات ثم التعرف على ميعاد تسلم جواز السفر.

الأوراق المطلوبة في استخراج جواز سفر

شهادة ميلاد لمن هم دون الـ16 عاما.

عدد 4 صور ألوان 4×6 خلفيتها بيضاء.

مستند يحدد الموقف من التجنيد الخاص بمقدم الطلب للذكور فقط.

صورة من المؤهل الدراسى في حالة إذا كانت المهنة غير مثبتة في البطاقة مع اطلاع الموظف على الأصل.

أصل بطاقة الرقم القومى للأب + 2 صورة بالنسبة للأطفال.

صورة من بطاقة الرقم القومى مع اطلاع الموظف على الأصل.

قسيمة الزواج + 2 صورة لإثبات اسم الزوج بالنسبة للسيدات المتزوجات.

رسوم استخراج جواز سفر

حددت إدارة الجوازات والهجرة والجنسية أسعار استخراج جواز السفر لأول مرة على النحو التالي:

تكلفة جواز السفر العادي:900 جنيه.

رسوم جواز السفر المستعجل: 1450 جنيها، ويحصل عليه المواطن في نفس اليوم.

أقرأ أيضا:

استعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز.. اتبع الخطوات

حقيقة تداول تصميم فني جديد لجواز السفر المصري