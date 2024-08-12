خطوات استخراج رخصة بناء في المدن بعد اختصار الإجراءات.. الشروط والأوراق المطلوبة

خطوات استخراج رخصة بناء.. تبذل الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية جهودًا كبيرةً للتيسير علي المواطنين وتخفيف معاناتهم اليومية، وخاصة فيما يتعلق بـ خطوات استخراج رخصة بناء في المدن.

واتخذت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قرارًا هامًا يُمثل بشري سارة لكثير من المصريين المهتمين بالتشييد البناء والقطاع العقاري، حيث اختصرت خطوات استخراج رخصة بناء في المدن المصرية لتُصبح ٨ إجراءات بدلًا من ١٥ خطوة بما يعد تسهيلاً على المواطنين ويؤدى إلي اختصار الفترة الزمنية اللازمة لـ استخراج رخصة بناء.

استخراج رخصة بناء

تفاصيل استخراج رخصة بناء في المدن

وتُساهم خطوات استخراج رخصة بناء في المدن فى تشجيع حركة العمران والبناء والتشييد علي أرض المحافظات، زيادة نسب مساهمة القطاع الخاص فى إتاحة المزيد من الوحدات السكنية المتنوعة المعروضة للمواطنين.

وقالت وزيرة التنمية المحلية إن خطوات استخراج رخصة بناء تشمل استخراج الرخصة من الجهة الإدارية المختصة ممثلة فى المركز التكنولوجى والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى الوحدات المحلية بالمحافظات دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات ودون الحاجة إلي عقد مُشهر والاكتفاء بالسند الدال على الملكية وأيضاً ستقوم الجهة باتاحة الرفع المساحى للمتقدمين لـ استخراج رخصة بناء نظير سداد الرسم الخاص.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن هذا الأمر انعكس على الفترة الزمنية اللازمة لـ استخراج التراخيص لتُصبح ٢٦ يومًا عمل فى الحالات التى لا يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين، وتصل إلى ٤٠ يوماً فى الحالات التى يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين.

تشجيع حركة العمران

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن تلك الاجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل علي تخفيف العبء علي المواطنين وتسهيل الاجراءات الخاصة بـ استخراج رخصة بناء في المدن بما يُساهم فى تشجيع حركة العمران والبناء والتشييد علي أرض المحافظات وزيادة نسب مساهمة القطاع الخاص فى إتاحة المزيد من الوحدات السكنية المتنوعة المعروضة للمواطنين بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل للعاملين بمجالات العمران والبناء بالمحافظات، وذلك في إطار حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي علي تشجيع شركات القطاع الخاص علي زيادة مجالات عملها في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة.

إجراءات استخراج رخصة بناء في المدن

ويرصد “الموجز” خلال السطور التالية الإجراءات المطلوبة لـ استخراج رخصة بناء في المدن وفقًا لما أعلنته وزارة التنمية المحلية:

أولاً: إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية:

الإجراء الأول: الطلب المقدم من المواطن إلي المركز التكنولوجي وتم الاكتفاء بتقديم صورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع مع الطلب، وتم الاستغناء عن مطالبة المواطن بتقديم عقد ملكية مشهر وجدول إحداثيات الموقع.

الإجراء الثاني: إعداد الرفع المساحي بعد سداد المواطن لرسوم الرفع المساحي وذلك عن طريق أحد الجهات المساحية (إدارة المساحة العسكرية - مديرية المساحة -مركز شبكات الموافق بالمحافظة - وحدة المتغيرات المكانية) وإجمالي المدة اللازمة لإنهاء الرفع المساحي هي ١٥ يوماً.

الإجراء الثالث: إصدار بيان صلاحية الموقع عن طريق الجهة الإدارية المختصة بعد التأكد من الاشتراطات التخطيطية والبنائية والطابع المعماري واعتماد البيان وتسليمه للمواطن عن طريق المركز التكنولوجي وذلك خلال ٥ أيام .

ويصبح إجمالي المدة اللازمة لانهاء اجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع هي ٢٠ يوماً.

استخراج رخصة بناء

ثانيًا: اجراءات استخراج رخصة بناء

الإجراء الأول: تقديم الطلب من المواطن مرفق به التعاقد مع المهندس المعتمد من نقابة المهندسين وعمل توكيل رسمي له، وتقديم الرسومات والتصميمات الهندسية طبقاً للكودات والاشتراطات البنائية والتخطيطية ومعتمدة من المهندس، وتقديم المستند الدال علي الملكية لقطعة الأرض وتقديم وثيقة تأمين في الحالات التي تخضع لوثيقة التأمين، مع العلم بأنه تم تحديد مدة ١٤ يوماً كحد أقصي لإصدار وثيقة التأمين من المجمعة العشرية للتأمين.

الإجراء الثاني: مراجعة ملف الترخيص عن طريق المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم للتأكد من مطابقة الرسومات والتصميمات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والكودات والطابع المعماري وذلك خلال ١٤ يوماً.

الاجراء الثالث: قيام المواطن بالتعاقد مع مهندس للإشراف ومقاول لتنفيذ وتسليم صورة التعاقدات للمركز التكنولوجي مع توقيع المهندس والمقاول علي الإقرارات الخاصة بالترخيص.

الإجراء الرابع: مراجعة ملف الترخيص عن طريق لجنة فحص مشكلة بالوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة وتحديد الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لإصدار الترخيص، ويسلم محضر اللجنة بقائمة الرسوم للمركز التكنولوجي وذلك خلال ١٠ أيام.

الإجراء الخامس: قيام المواطن بسداد الرسوم والمبالغ المستحقة واصدار الترخيص معتمد من رئيس الوحدة وممهور بخاتم الجهة الإدارية وذلك خلال يومان من تاريخ سداد الرسوم.

وبذلك تكون إجمالي المدة اللازمة لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص البناء هي ٢٦ يوماً في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين و٤٠ يوماً في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين.

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