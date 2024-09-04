تعرف علي شروط القبول في كلية السياحة والفنادق 2024

تُعد كلية السياحة والفنادق واحدة من الكليات البارزة التي يبحث عنها العديد من طلاب الدبلومات الفنية والثانوية العامة، نظرًا للفرص التي توفرها لهم في سوق العمل.

تنشر “الموجز” شروط القبول، المصروفات، والأقسام المتاحة في الكلية.

شروط القبول في كلية السياحة والفنادق

شروط القبول في كلية السياحة والفنادق .. المؤهل الدراسي: يجب أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة ثانوية عامة حديثة أو ما يعادلها من شهادات أو دبلومات سياحية أو فندقية.

شروط القبول في كلية السياحة والفنادق .. اللغة الأجنبية: يشترط حصول الطالب على 70% كحد أدنى في اللغة الأجنبية الأولى في الثانوية العامة أو ما يعادلها.

شروط القبول في كلية السياحة والفنادق .. الاختبار الشخصي: يجب على الطالب اجتياز الاختبار الشخصي الذي يُعقد في كلية السياحة والفنادق.

مصاريف كلية السياحة والفنادق

مصاريف كلية السياحة والفنادق .. الأقسام باللغة الإنجليزية: تبلغ المصروفات السنوية نحو 5800 جنيه مصري.



مصاريف كلية السياحة والفنادق .. الأقسام باللغة العربية: تبلغ المصروفات السنوية نحو 800 جنيه مصري.

الأقسام المتاحة في كلية السياحة والفنادق

تُقدم الكلية عدة أقسام متميزة تتيح للطلاب اختيار ما يتناسب مع اهتماماتهم وتطلعاتهم:

أقسام كلية السياحة والفنادق .. قسم الدراسات الفندقية: يركز على إدارة الفنادق والخدمات الفندقية.

أقسام كلية السياحة والفنادق .. قسم الدراسات السياحية: يتناول جوانب إدارة وتطوير قطاع السياحة.

أقسام كلية السياحة والفنادق .. قسم الإرشاد السياحي: يُعنى بتدريب الطلاب على الإرشاد السياحي وتقديم خدمات للزوار.

مستقبل خريجي كلية السياحة والفنادق

تفتح كلية السياحة والفنادق آفاقًا واسعة لخريجيها في سوق العمل، حيث يمكنهم العمل في:

مجالات السياحة والطيران: مثل شركات الطيران ومنظمات السياحة.

شركات السياحة: إدارة وتنظيم رحلات سياحية.

وكالات السفر: تقديم خدمات حجز وتخطيط السفر.

مدة الدراسة

تستغرق مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في كلية السياحة والفنادق أربع سنوات دراسية، تُقسم إلى ثمانية فصول دراسية.

تعتبر كلية السياحة والفنادق خيارًا مميزًا للطلاب الذين يسعون للعمل في قطاع السياحة والفنادق، بفضل التخصصات المتنوعة والتدريب العملي الذي تقدمه الكلية.

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