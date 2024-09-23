إليك التفاصيل كاملة| كيفية دفع مصاريف المدارس 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الإجراءات المتبعة لدفع مصاريف المدارس لطلاب المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2025، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

طرق دفع مصاريف المدارس 2025

يمكن لأولياء الأمور دفع مصاريف المدارس من خلال عدة خيارات:

مكاتب البريد: استخدام الرقم القومي للطالب لسداد المصروفات في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة المشروعات التعليمية.

منافذ التحصيل الإلكتروني: يمكن السداد من خلال منافذ مثل "مصاري" و"آمان" و"فوري".

إيصال الدفع: بعد السداد، يجب تسليم إيصال الدفع وصورتين منه للمدرسة.

تفاصيل المصروفات الدراسية

حددت الوزارة قيمة المصروفات كالتالي:

رياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادي: 312.60 جنيه.

الصفين الثاني والثالث الإعدادي: 212.60 جنيه.

الصف الأول الثانوي العام: 527.60 جنيه.

الصفين الثاني والثالث الثانوي: 512.60 جنيه.

الصف الأول الثانوي الفني: 227.60 جنيه.

باقي الصفوف الثانوية الفنية: 212.60 جنيه.



مواعيد سداد مصاريف المدارس 2025

تُسدد المصروفات على قسطين:

القسط الأول في أكتوبر 2024.

القسط الثاني في فبراير 2025.

حالات الإعفاء من المصروفات

حددت الوزارة عدة فئات معفاة من سداد المصروفات، منها:

أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي.

الطلاب الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

الطلاب الملتحقون بدور الرعاية.

طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد.

- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

- الطلاب يتامى الأب.

- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

- أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.

- أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثاً غير القادرين (بدون دخل ثابت وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي يتم إعداده من الإخصائي الاجتماعي بالمدرسة.

- أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

- كما يستثنى ايضا طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء.

- ولطلاب المقيدون بمدارس شمال سيناء، والملحقون بمدارس المحافظات الأخرى.

- طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة.

- كما يستثنى المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس، ولا يسري هذا الإعفاء على الرسوم المقررة بقوانين.

- ويستثنى من سداد رسم قادرون باختلاف طلاب مدارس التربية الخاصة الفكرية - السمعية - البصرية .

- ويستثنى من سداد أقساط التأمين الحالات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية.

- يجب أن يكون إيصال سداد المصروفات الدراسية من ضمن مسوغات وأوراق ملف التقديم بالمدرسة.

- يتحمل حساب تنمية الموارد بالوزارة سداد الرسوم المقررة بقوانين، نيابة عن طلاب مدارس حلايب وشلاتين، وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء .

تخفض نسبة 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم، والجهات التابعة لها (خدمة - معاش)، وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات من الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية المقررة.

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