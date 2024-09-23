بالأرقام.. وزير التربية والتعليم يرصد نتائج خطة خفض كثافة الفصول الدراسية أمام رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءًا مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، لمتابعة سير العمل في مؤسسات التعليم قبل الجامعي مع بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025.

ويكشف “الموجز” كافة التفاصيل عن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف بشأن خطته للعام الدراسي الجديد والذي بدء يوم السبت الماضي 21 سبتمبر الجاري.

رئيس مجلس الوزارء

توجيهات رئيس مجلس الوزارء

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء مع وزير التربية والتعليم اهتمام الدولة بتوفير جميع المتطلبات اللازمة لتطوير قطاع التعليم قبل الجامعي، مشيرًا إلى أن أهمية هذا القطاع في تشكيل عقل النشء المصري وصقل مهاراتهم، مما يتيح لهم الانتقال بسلاسة إلى التعليم الجامعي وسوق العمل.

نجاح خطة خفض الكثافة بالفصول الدراسية

من جهته، أوضح وزير التربية والتعليم أن خطة الوزارة لخفض الكثافة بالفصول الدراسية قد نجحت في إضافة حوالي 100 ألف فصل جديد، مما ساهم في تقليل الكثافة لتصبح أقل من 50 طالبًا في معظم المدارس، باستثناء 47 مدرسة، حيث يتم العمل على حل المشكلات المتعلقة بها في أسرع وقت ممكن.

وزير التربية والتعليم

قرارات وزير التربية والتعليم

وتطرق وزير التربية والتعليم إالى استعراض أبرز قرارته مع رئيس مجلس الوزارء حيث جاء الاجتماع بأبرز القرارات وهي كالتالي:

متابعة انتظام سير العمل في التعليم قبل الجامعي مع بداية العام الدراسي 2024/2025.

شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تطوير التعليم قبل الجامعي كونه يؤثر على تشكيل مهارات النشء استعدادًا للتعليم الجامعي وسوق العمل.

أشار وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، إلى إضافة 100 ألف فصل جديد، مما أدى إلى تقليل كثافة الطلاب في الفصول لأقل من 50، باستثناء 47 مدرسة.

عرض الوزير نتائج جولته في صعيد مصر، حيث تفقد 40 مدرسة للتأكد من جاهزيتها وبدء العملية التعليمية، بالإضافة إلى تسليم الكتب وتجهيز المعامل والمكتبات.

مناقشة الحلول التي نفذتها الإدارات التعليمية لمواجهة الكثافة وسد عجز المعلمين، مما أدى إلى تحسين الوضع التعليمي مع استمرار جهود التغلب على التحديات.

اقرأ أيضًا

تعرف على توزيع منهج الفلسفة والمنطق الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025

خبير تربوي يحذر: توحيد الواجبات المنزلية يفتح المجال لظهور مافيا المكتبات الخارجية