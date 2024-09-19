رئيس الوزراء يحسم الجدل: انقطاع الكهرباء لن يعود مرة آخرى

عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعًا صحفيًا، اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024، للحديث عن عدد من القضايا الهامة سواء المحلية أو الإقليمية.

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، وأبرزها حديثه عن عدم العودة لـ انقطاع الكهرباء مرة آخرى .

تفاصيل المؤتمر الصحفي لـ رئيس الوزراء

أعرب رئيس الوزراء، عن خالص تعازيه لأسر ضحايا حادث قطار الزقازيق، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

رئيس الوزراء

حادث قطار الزقازيق

وقال إنه تابع على مواقع التواصل الاجتماعي ما تداوله المواطنين بشأن حادث قطار الزقازيق، مضيفًا: "أي حادث كلنا بنبقى متضايقين وزعلانين أوي، والحادث خلى البعض يشكك في مشروعات الدولة في هذا القطاع، وقالوا أنتم (الدولة) أنفقتم مئات المليارات على المرفق ولازالت تقع حوادث".

وأشار إلى أن المرفق وصل لحالة من التدهور صعبة جدًا، لعدم وجود موارد مالية كافية تضمن صيانته، على مدار العقود الماضية".

ولفت إلى أن الحكومة كانت حريصة على إجراء أعمال تطوير شاملة، والتقليل من العنصر البشري في إدارة المرفق، موضحًا أن الخط الذي وقع به الحادث يضم 21 برج تحكم".

وأضاف: "هناك 16 برجًا تحولوا إلى أبراج كهربائية إلكترونية، وسيتم الانتهاء من تطوير الـ5 المتبقيين بنهاية العام".

ولفت إلى أن ما حدث في الزقازيق، يحفز الحكومة حتى تسرع الخطى في تحديث المنظومة بالكامل؛ لتجنب أي حوادث في هذا الشأن.

زيارة الرئيس الألماني

وتطرق رئيس الوزراء للحديث عن ملف الاستثمار والتعاون الإقليمي والدولي، وألقي الضوء علي زيارة الرئيس الألماني لـ مصر، وأبرز الاتفاقيات التي تم توقيعها، وكذلك المشروعات التي ستقوم بها كبري الشركات الألمانية في مصر، والتي أبدت اهتمامًا بتوسيع استثماراتها في مصر، وأبرز هذه المشروعات هو مشروع القطار الكهربائي السريع الذي قال عنه الرئيس الألماني إنه من أهم المشروعات التي ستحدث نهضة كبيرة في مصر.

استثمارات كويتية فى مصر

وأوضح أن اللجنة العليا المصرية - الكويتية ناقشت تفعيل استثمارات كويتية فى مصر الفترة المقبلة.

ضخ استثمارات سعودية فى مصر

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه ناقش خلال زيارته للسعودية ولقاء المستثمرين السعوديين مسودة اتفاق مشترك لحماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.

وأضاف أن هناك استثمارات مصرية فى السعودية تقدر بـ 5700 شركة مصرية ، فأصبح هناك استثمارات متبادلة وتواجد مصرى فى السعودية مثلما يوجد استثمارات سعودية فى مصر.

وأوضح أن القطاع الخاص السعودى سيدخل استثمارات فى مصر، وهناك اهتمام شديد بزيادة الاستثمارات الفترة المقبلة.

وأوضح أن ضخ السعودية لـ 5 مليارات دولار ستكون استثمارات جديدة فى عدة قطاعات وليس لها علاقة بالودائع.

حقل ظهر

وقال رئيس الوزراء: "سنعود لإنتاج الغاز من حقل ظهر لنفس معدلات ما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية قبل نهاية يونيو".

انقطاع الكهرباء لن يعود مرة آخرى

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى عن أن انقطاع الكهرباء لن يعود مرة آخرى وتم تأمين الشحنات اللازمة لضمان عدم انقطاع التيار مرة أخرى، مضيفا أنه تم الموافقة على تدبير 7 مليارات جنيه لوزارة الكهرباء لتأمين تنفيذ مشروعات للطاقة.

وأشار إلى أن الحكومة حددت من 4 إلى 5 مناطق لتنميتها على ساحل البحر الأحمر وليس منطقة " رأس بناس " فقط، على غرار صفقة رأس الحكمة.

رئيس الوزراء

سرقات التيار الكهربائي

وعلق رئيس الوزراء، علي تحرير وزارة الكهرباء نحو 513771 محضرًا لسرقات التيار الكهربائى، قائلًا: "لو نصف هذه السرقات لم تكن موجودة فلن يكون هناك مشاكل مرة آخرى".

حالات مرضية في أسوان

وحول ظهور بعض الحالات المرضية فى أسوان والتي وصلت إلى 200 حالة قال رئيس الوزراء: "تم نزول فرق طبية للمتابعة ويتم المتابعة لحظة بلحظة لمعرفة سبب هذا الأمر".

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