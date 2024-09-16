رئيس الوزراء: نسعي لـ جذب استثمارات سعودية جديدة بعد تحسين بيئة الاستثمارات

رئيس الوزراء.. عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024، اجتماعًا مع عدد من المستثمرين السعوديين، بالعاصمة السعودية الرياض.

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء مع عدد من المستثمرين السعوديين.

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع عدد من المستثمرين السعوديين

قال رئيس الوزراء إن العلاقات بين مصر والسعودية أخوة وشراكة ووحدة مصير، مضيفًا: "نعمل على تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية في مختلف المجالات".

اجتماع رئيس الوزراء مع عدد من المستثمرين السعوديين

العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الدولة المصرية خلال هذه المرحلة على دفع العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية إلى آفاق أوسع.

وتابع رئيس الوزراء: "اتخذنا العديد من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمارات ونعمل على تذليل العقبات بصورة غير تقليدية وبأفكار خارج الصندوق".

5700 شركة مصرية في السعودية

وقال مصطفى مدبولي إنَّ عدد الشركات المصرية التي تستثمر في المملكة العربية السعودية تجاوز 5700 شركة مصرية، مؤكّدًا الاستفادة المشتركة بين الجانبين، متمنيًا زيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وتابع: "أنَّ مصر شهدت أوضاعًا غير مستقرة أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا، لذلك استهدفنا كيفية استعادة مصر على مسارها السليم الصحيح، مشيرا إلى أن مصر واجهت مجموعة من الصدمات غير المسبوقة مثل باقي دول العالم بدءا من وباء فيروس كورونا وتداعيات الحرب الروسية والأوكرانية فضلا عن الأزمات الهائلة الموجودة في حرب غزة، وبالتالي ظل هذا يشكل ضغوطًا على الدولة المصرية".

وأضاف رئيس الوزراء: "مصر تفتح ذراعيها لأشقائها من المملكة العربية السعودية، ومصر سوق واعدة للغاية بوجود أكثر من 110 ملايين مواطن وضيف على مصر".

قوي بشرية ومواد خام

وتابع: "هناك طاقات كبيرة للغاية وقوى بشرية وعمالة واعدة إلى جانب المواد الخام الهائلة في مصر، والتكلفة الاستثمارية تعتبر قليلة وبالتالي ستكون كل الحوافز الممكنة متاحة أمام الجميع".

وأشار إلى أن وزير الاستثمار أعلن إنشاء وحدة داخل وزراة الاستثمار مباشرة، وخاصة بالاستثمار من أشقائنا في السعودية، مؤكدًا: "مكتبي مفتوح طوال الوقت وأنا حريض على هذا الأمر".

اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة

ولفت مدبولي إلى أنه التقي عددًا من الوزراء السعوديين؛ حيث تم بحث العديد من الفرص الاستثمارية، مضيفًا: نعمل حالياً على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة الاستثمارات بين البلدين، إذ يعمل حالياً عدد كبير من الشركات الاستثمارية المصرية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى استثمارات الشركات السعودية في مصر.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تتبني حوافز وتسهيلات ضريبية حالياً؛ سعياً لتشجيع المستثمرين خلال هذه الفترة، وجذباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية.

اجتماع رئيس الوزراء مع عدد من المستثمرين السعوديين

صناعة السيارات

وأكد رئيس الوزراء أهمية أن يكون هناك تكامل بين البلدين في الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي، كما أنه من المهم أيضًا التعاون في ملف صناعة السيارات، خاصة أن المملكة قطعت شوطا كبيرًا في هذا القطاع، كما أن مصر لديها محفزات كبيرة لهذا القطاع حاليًا.

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