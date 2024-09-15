رئيس الوزراء يصل الرياض لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والاستثمارات المشتركة

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث كان في استقباله الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، والسفير المصري لدى السعودية، أحمد فاروق، وتمت مراسم الاستقبال الرسمية في القاعة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، ويعرض الموجز التفاصيل.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية القوية والمستمرة بين مصر والمملكة العربية السعودية.

ويرافق رئيس الوزراء في هذه الزيارة وفد رفيع المستوى، يضم كلاً من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

أهداف زيارة رئيس الوزراء للسعودية

وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وفتح قنوات جديدة للاستثمار المشترك بين القاهرة والرياض، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز المصالح الاستراتيجية للجانبين.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الزيارة تأتي في سياق حرص مصر والمملكة العربية السعودية على تعزيز علاقاتهما المشتركة، ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الأهمية.

وأكد الحمصاني على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين.

الحمصاني: زيارة رئيس الوزراء تهدف لتعزيز الاستثمارات المشتركة

وأضاف الحمصاني أن زيارة رئيس الوزراء تهدف إلى استكشاف سُبل جديدة للتعاون مع كبار المسؤولين السعوديين، إلى جانب مناقشة الفرص المتاحة لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

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