المواعيد الجديدة لـ غلق المحال التجارية.. تصدر البحث عن المواعيد الجديدة لـ غلق المحال التجارية، وذلك اليوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2024، وذلك بعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن قرار وقف خطة تخفيف الأحمال مؤقتًا في الأسبوع الثالث من شهر يوليو الماضي، مع الإشارة إلى أن هذا التوقف سيستمر حتى منتصف شهر سبتمبر، وأن انقطاع الكهرباء سيختفي بشكل نهائي بنهاية العام الجاري.

المواعيد الجديدة لـ غلق المحال التجارية.

المواعيد الجديدة لـ غلق المحال التجارية

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي المواعيد الجديدة لـ غلق المحال التجارية بعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال.

سيتم الحفاظ علي مواعيد فتح وغلق المحال التجارية المطبقة حاليًا حتي مع انتهاء خطة تخفيف الأحمال، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء الي نص علي استمرارها حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024.

وجاء قرار غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة، على سبيل الاستثناء لفترة مؤقتة لتحقيق التوازن بين المصلحة العليا للدولة وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ومصلحة المواطنين في ممارسة أنشطتهم التجارية.

ومن المفترض أن ينتهي العمل بالمواعيد الحالية لفتح وغلق المحال التجارية في 26 سبتمبر الجارى وكان قد تم تطبيقه في 1 يوليو الماضي، وسيتم تطبيق المواعيد الشتوية بداية من 27 سبتمبر الجارى.

مواعيد غلق المحال التجارية

وينص قرار غلق المحال الذي اتخذه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، علي أن تكون مواعيد فتح المحال التجارية يومياً خلال الفترة من أول يوليو عام 2024 وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، في الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً ، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.

مواعيد غلق المولات التجارية

وفيما يتعلق بمواعيد فتح المولات التجارية تكون يومياً خلال الفترة المشار إليها اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً.

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات

وبخصوص مواعيد فتح المطاعم و الكافيهات والبازارات فتكون يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتبارًا من الساعة السادسة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي و توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم و الكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس و الجمعة و في أيام الإجازات و الأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا.

المواعيد الجديدة لـ غلق المحال التجارية.

مواعيد غلق الورش

أما مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية فتكون يوميًا خلال الفترة المشار إليها كما هو معمول به حالياً في التوقيتات الصيفية اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين وذلك حفاظاً على توفير الخدمات الهامة لهم .

الفئات المستثناة من قرار غلق المحالات

واستثنت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بعض الفئات من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية المشار إليها، وعلي رأسها محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.

اقرأ أيضًا

مصطفى مدبولي يورط أصحاب المحلات التجارية والكافيهات

مع بدء تنفيذ قرار غلق المحلات في الـ 10 مساءً.. تعرف علي الفئات المستثناة وعقوبات المخالفة



