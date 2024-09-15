حالة الطقس غدًا الاثنين 16-9-2024.. حار رطب وتحذير من أمطار خفيفة

حالة الطقس غدًا الاثنين.. تصدر البحث عن حالة الطقس غدًا الاثنين الموافق 16-9-2024، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحرص كثير من الشعب المصري علي متابعة حالة الطقس بصفة مستمرة.

ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر تفاصيل حالة الطقس، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، و بيان بدرجات الحرارة.

حالة الطقس غدًا الاثنين

حالة الطقس غدًا الاثنين 16 سبتمبر 2024

ومن جانبها، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود غدًا الاثنين طقس حار رطب نهارًا مائل للحرارة رطب ليلًا.

الظواهر الجوية المتوقعة لـ طقس غدًا الاثنين

وتابعت الأرصاد أنه من المتوقع نشاط رياح معتدلة تنشط أحيانًا علي أغلب الأنحاء علي فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط رياح معتدلة تنشط أحيانًا علي أغلب الأنحاء علي فترات تقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت الأرصاد أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة غدًا الاثنين علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط:

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5: 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر:

أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5: 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

حالة الطقس غدًا الاثنين

درجات الحرارة غدًا الاثنين

ويرصد "الموجز" خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 16 سبتمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

القاهرة الكبري والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 35

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة المحسوسة: 33

جنوب سيناء

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة المحسوسة:39

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

جنوب الصعيد وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 40

متي يتحسن الطقس في مصر؟

وفيما يتعلق بموعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي بداية من نهاية شهر سبتمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

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