‎اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024، متوقعة أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها مصر حاليًا، يستعرض الموجز في السطور القادمة تفاصيل حالة الطقس في مصر.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، مع تكوّن شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وبحسب مراقبو الطقس، فمن المتوقع أن ط رياح معتدلة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

‎كيف اعرف درجة حرارة الطقس

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأحد على النحو التالي:

القاهرة 34 24

العاصمة الإدارية 35 24

6 أكتوبر 35 23

بنها 34 24

دمنهور 32 24

وادي النطرون 34 24

كفر الشيخ 33 23

المنصورة 33 24

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 34 23

طنطا 33 23

دمياط 32 26

بورسعيد 32 27

الإسماعيلية 35 23

السويس 34 24

العريش 32 23

رفح 31 23

رأس سدر 35 26

نخل 33 17

كاترين 28 15

الطور 35 26

طابا 32 25

شرم الشيخ 37 28

الإسكندرية 31 24

العلمين 31 23

مطروح 30 23

السلوم 30 23

سيوة 37 24

رأس غارب 36 28

الغردقة 36 27

سفاجا 37 27

مرسى علم 37 28

شلاتين 36 29

حلايب 34 28

أبو رماد 35 27

رأس حدربة 34 28

الفيوم 35 23

بني سويف 36 24

المنيا 36 23

أسيوط 37 24

سوهاج 38 25

قنا 40 27

الأقصر 40 27

أسوان 40 28

الوادي الجديد 39 26

أبوسمبل 39 28

حالة الطقس في الايام المقبلة

وفيما يخص حالة الطقس في الأيام المقبلة، فقد كشفت هيئة الأرصاد أنه بداية من اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 حتى الجمعة 20 سبتمبر 2024، ستشهد الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على اغلب الانحاء بقيم تتراوح من (2:3) درجة

مع وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة أيام الاحد والاثنين على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

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