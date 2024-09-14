‎اليوم السبت.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 13 سبتمبر 2024، متوقعة انكسار درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها الطبيعية، بسبب التأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، المصاحب لكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا.

ومع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها مصر حاليًا، يستعرض الموجز في السطور القادمة تفاصيل حالة الطقس في مصر.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة بقيم تصل إلى 4 درجات مئوية، ولكن يظل ارتفاع نسبة الرطوبة الأمر الذي يساعد على زيادة الإحساس بحرارة الطقس خاصة خلال ساعات الذروة، في حين حذّرت من استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مناطق جنوب الصعيد خلال الفترات القادمة.

ومن المتوقع أن يكون الطقس اليوم حار رطب نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما حالة الطقس ليلا مائل للحرارة رطب على أغلب الانحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية خلال ساعات الليل.

‎كيف اعرف درجة حرارة الطقس

وجاءت درجات الحرارة اليوم السبت على النحو التالي:

القاهرة 34 24

6 أكتوبر 35 23

بنها 34 24

دمنهور 32 24

وادي النطرون 34 23

كفر الشيخ 32 23

المنصورة 33 24

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 34 23

طنطا 33 23

دمياط 31 26

بورسعيد 31 26

الاسماعيلية 34 24

السويس 34 25

العريش 31 23

رفح 31 23

رأس سدر 36 27

نخل 32 17

كاترين 30 15

الطور 33 24

طابا 32 25

شرم الشيخ 37 28

الاسكندرية 31 24

العلمين 31 24

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 36 24

رأس غارب 36 27

الغردقة 37 27

سفاجا 36 28

مرسى علم 37 28

شلاتين 37 29

حلايب 35 28

أبورماد 36 27

رأس حدربة 34 28

الفيوم 34 23

بني سويف 34 24

المنيا 35 23

أسيوط 36 24

سوهاج 38 25

قنا 41 27

الأقصر 41 27

أسوان 41 28

الوادى الجديد 38 24

أبوسمبل 40 27

‎حالة الطقس في الايام المقبلة

وفيما يخص ‎حالة الطقس في الايام المقبلة، فيتوقع خبراء الأرصاد أن تتعرض البلاد لكتل هوائية تسبب انخفاضًا في درجات الحرارة.

وأوضحوا أن مصر تتعرض هذا الأسبوع لـ امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود سحب منخفضة ومتوسطة، تتسبب في حجب أشعة الشمس وتلطيف الأجواء، ما يؤدي إلى تحسن قيم درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، لتسجل درجات الحرارة العظمى في محافظة القاهرة نحو 34 إلى 32 درجة، وهي المعدلات الطبيعية لقيم درجات الحرارة في مثل هذا الوقت من العام.

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