موعد انتهاء فصل الصيف 2024 في مصر؟ .. أخبار سارة لمحبي البرد

موعد انتهاء فصل الصيف 2024.. يشهد فصل الصيف في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مما يجعله موسمًا منتظرًا لنهايته، حيث يتساءل الكثيرون عن موعد انتهاء هذا الفصل الحار وبداية فصل الخريف المعتدل.

موعد انتهاء فصل الصيف 2024

يقدم لكم موقع الموجز، موعد انتهاء فصل الصيف 2024، وذلك في إطار خدماتها اليومية للقراء.

موعد انتهاء فصل الصيف 2024 في مصر؟

متى ينتهي فصل الصيف 2024 في مصر؟

وفقًا للحسابات الفلكية التي أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن فصل الصيف لعام 2024 قد بدأ في يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024. ومن المقرر أن ينتهي هذا الفصل رسميًا يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024، حيث يبدأ فصل الخريف.

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كيف يحدد موعد فصل الصيف؟

الاعتدال الخريفي: يعتمد تحديد موعد انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف على ظاهرة فلكية تسمى "الاعتدال الخريفي". في هذا اليوم، تكون الشمس عمودية تمامًا على خط الاستواء، مما يعني أن جميع أنحاء العالم تتلقى كمية متساوية من ضوء الشمس والظلام.

حركة الأرض حول الشمس: تدور الأرض حول الشمس في مدار بيضاوي، مما يؤدي إلى تغير زاوية سقوط أشعة الشمس على سطح الأرض خلال العام، وبالتالي حدوث الفصول الأربعة.

بداية ونهاية الفصول الأربعة فلكيًا

بدأ فصل الصيف في 20 مارس وسيستمر لمدة تصل إلى 92 يومًا.

أما فصل الصيف فانطلق يوم الخميس 20 يونيو، ويستمر لمدة 93 يومًا.

وفصل الخريف، يبدأ يوم الأحد 22 سبتمبر، ويستمر لمدة 89 يومًا.

ومن المتوقع أن يبدأ فصل الشتاء يوم السبت 21 ديسمبر، ويستمر لمدة 88 يومًا.

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يمثل فصل الخريف فترة انتقالية مثيرة للاهتمام، حيث يجمع بين دفء الصيف وبرودة الشتاء.

ففي بدايته، يستمتع الناس ببعض أيام الصيف الدافئة، قبل أن تتلاشى تدريجياً لتفسح المجال لأجواء الخريف المعتدلة.

موعد انتهاء فصل الصيف 2024 في مصر؟

ومع تقدم الأيام، يبدأ الطقس في البرودة تدريجيًا، مع ظهور السحب وهطول الأمطار، إيذانًا بقدوم فصل الشتاء.

هذه التغيرات الجوية المتسارعة تجعل من الخريف فصلًا فريدًا يتميز بطابع خاص."

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