اعرف موعد انتهاء فصل الصيف 2024.. أيام قليلة

يتساءل العديد من المواطنين عن موعد انتهاء فصل الصيف، وذلك لمعرفة موعد بدء فصل الشتاء، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القلية الماضية.

وشهدت الأيام الماضية، ارتفاع شديد في درجت الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة، مما تجعل الشخص يشعر بارتفاع درجات الحرارة بشكل اكبر من المعتاد، وجعلهم يتساءلون عن موعد انتهاء فصل الصيف.

موعد انتهاء فصل الصيف 2024

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي موعد انتهاء فصل الصيف:

من المقرر أن ينتهي فصل الصيف يوم السبت الموافق 21 سبتمبر الجاري، بعد أن بدأ فصل الصيف الخميس 20 يونيه 2024 ويستمر 93 يوما و 15 ساعة لينتهى السبت 21 سبتمبر، وبعدها يبدأ فصل الخريف الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و 20 ساعة.

موعد انتهاء فصل الصيف



أما عن فصل الشتاء، فمن المقرر أن يبدأ فصل الشتاء فلكيًا وجغرافيًا يوم 21 ديسمبر من كل عام، ويستمر نحو 88 يومًا و23 ساعة و35 دقيقة بحسب الحسابات الفلكية، على أن ينتهي يوم 20 من مارس، ويبدأ بعده فصل الربيع تحديدًا 21 مارس، وينتهي في 20 يونيو.

موعد بدء فصل الخريف

ومن جانبه كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن موعد بدء فصل الخريف من المقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024، وهو يوم الاعتدال الخريفي، ووقت تعامد الشمس على خط الاستواء، وطوله 89 يوما و20 ساعة.

ما هي سمات بدء فصل الشتاء؟

يتميز فصل الشتاء بعدة سمات نذكر منها الآتي:

- انخفاض درجات الحرارة التي تتحول معها الأجواء إلى باردة أو شديدة البرودة خلال ساعات النهار والليل

-توافر الفرص لسقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة.

موعد انتهاء فصل الصيف

حالة الطقس اليوم الإثنين

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة حيث نشهد ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (5:4) درجة، اعتبارا من الثلاثاء إلى الجمعة القادمة.



ويسود اليوم الإثنين 9-9-2024 طقس حار رطب على أغلب الأنحاء، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مما يؤدي إلى تلطيف الأجواء أحيانآ، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى في الظل 34 درجة مئوية.



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