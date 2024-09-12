اعرف موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2024.. اضبط ساعتك من الآن

مع اقتراب نهاية فصل الصيف، يتزايد اهتمام المواطنين بـ موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2024، فقد أعيد العمل بنظام التوقيت الصيفي بعد غيابه لسبع سنوات، وذلك كجزء من جهود ترشيد استهلاك الطاقة، حيث يتم تطبيق التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من أبريل 2023، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة وفقًا لقرار مجلس الوزراء، ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2024

وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، يُطبق التوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة في أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير في أكتوبر من كل عام، حيث تُقدم الساعة 60 دقيقة. في هذا السياق، يترقب الكثيرون موعد العودة للتوقيت الشتوي، بعد تطبيق التوقيت الصيفي في 26 أبريل 2024.

سبب تطبيق التوقيت الشتوي في مصر

يهدف التوقيت الصيفي إلى تقليل استهلاك الطاقة من خلال زيادة ساعات النهار للأعمال والنشاطات الخارجية. وقد بدأ العمل به لأول مرة في كندا عام 1908، ويمتد تطبيقه عادةً من نهاية أبريل حتى نهاية أكتوبر.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء التوقيت الشتوي

سيتم إلغاء التوقيت الصيفي وتطبيق التوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024، أي بعد 52 يومًا من الآن. في هذه المناسبة، ستُعاد الساعة إلى الوراء بمقدار 60 دقيقة.

فوائد التوقيت الشتوي 2024

تحسين توافق ساعات الذروة مع أوقات النوم مما يقلل الضغط على الشبكة الكهربائية.

زيادة ساعات النهار بعد العمل مما يعزز النشاطات الخارجية والاجتماعية.

ملاءمة مع الدورة البيولوجية للإنسان حيث يميل الناس للنوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا في الشتاء.

تقليل كُلفة استخدام وسائل التدفئة حيث ترتفع درجات الحرارة تلقائيًا مع شروق الشمس.

خفض كُلفة الكهرباء في الصباح الباكر حيث يستيقظ الناس بعد شروق الشمس دون الحاجة للإضاءة.

تحسين السلامة على الطرق من خلال ذوبان الصقيع تحت أشعة الشمس، مما يقلل حوادث الانزلاق.

فوائد التوقيت الصيفي 2024

زيادة الأرباح الصناعية خاصة في صناعة النفط.

تقليل استهلاك الطاقة مما يُسهم في تخفيف استهلاك الكهرباء.

تحسين السلامة على الطرق من خلال زيادة ساعات النهار التي تقلل من الحوادث.

تحسين الصحة العامة من خلال تشجيع الناس على ممارسة الرياضة وقضاء وقت أطول في الهواء الطلق.

تعزيز الاقتصاد من خلال زيادة السياحة ومبيعات التجزئة.

كيفية ضبط الساعة للتوقيت الشتوي 2024

لتعديل الساعة يدويًا عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي، ينبغي الدخول إلى إعدادات (الوقت والتاريخ) على الأجهزة وضبط الوقت ليصبح 11:00 مساءً بدلاً من 12:00 منتصف الليل يوم 25 أكتوبر 2024.

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