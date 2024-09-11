موعد تغيير الساعة في مصر.. استعد لتعديل روتينك اليومي

موعد تغيير الساعة في مصر، من الكلمات التي يضج بها محرك البحث العالمي جوجل، وذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء الصيف، وبدء العمل بالتوقيت الشتوي.

موعد تغيير الساعة في مصر

يقدم لكم موقع الموجز، موعد تغيير الساعة في مصر، وذلك لمعرفة مواعيد شروق الشمس وغروبها، والصلاة ومواعيد العمل.

موعد تغيير الساعة في مصر

موعد تغيير الساعة في مصر 2024

في خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة وتقليل استهلاك الطاقة، قررت الحكومة المصرية إلغاء التوقيت الصيفي في عام 2024.

وسيتم تطبيق هذا القرار بدءًا من يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2024، حيث سيتم تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة في تمام الساعة 11:59 مساءً، ليعود التوقيت إلى التوقيت الشتوي المعتاد.

طريقة تغيير الساعة على نظام التوقيت الصيفي

فتح الساعة على جهاز الحاسوب أو اللاب توب.

اضغط على «تغيير الوقت والتاريخ»، «change time and date»

تأخير الساعة 60 دقيقة عند الساعة 11 صباحا لتصبح الساعة 12 مساء.

أسباب إلغاء التوقيت الصيفي

يعود السبب الرئيسي وراء هذا القرار إلى الدراسات التي أظهرت أن التوقيت الشتوي يساهم بشكل كبير في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

فوفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة الكهرباء، يؤدي تطبيق التوقيت الشتوي إلى توفير حوالي 25 مليون دولار من وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى تقليل الاستهلاك الإجمالي للكهرباء بنسبة 1%، وهو ما يعادل حوالي 150 مليون دولار سنويًا.

موعد تغيير الساعة في مصر

تأثير إلغاء التوقيت الصيفي على الحياة اليومية

بالتأكيد، سيؤثر هذا التغيير على روتيننا اليومي، فمع زيادة ساعات الليل وتقليص ساعات النهار، سنشهد تغيرًا في مواعيد شروق الشمس وغروبها.

هذا التغيير قد يتطلب منا بعض الوقت للتأقلم، خاصة فيما يتعلق بمواعيد العمل والدراسة والأنشطة اليومية الأخرى.

كيفية ضبط الساعة

مع تطبيق التوقيت الشتوي، يجب على الجميع ضبط ساعاتهم لتتوافق مع التوقيت الجديد. يمكن القيام بذلك يدويًا عن طريق الدخول إلى إعدادات الوقت والتاريخ في الأجهزة الذكية أو الساعات الحائطية، وتأخير الوقت ساعة واحدة.

الاستفادة القصوى من التوقيت الشتوي

على الرغم من أن هذا التغيير قد يتطلب بعض التكيف، إلا أنه يحمل معه العديد من الفوائد، أبرزها:

ترشيد استهلاك الطاقة: يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

تحسين الصحة: يتيح لنا الحصول على قسط أكبر من النوم، مما يؤثر إيجابًا على صحتنا العامة.

تقليل الحوادث: قد يساهم في تقليل الحوادث المرورية التي تحدث في ساعات الصباح الباكر بسبب قلة الإضاءة.

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