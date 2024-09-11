موعد انتهاء فصل الصيف في مصر 2024.. خبر سار لعشاق الخريف

موعد انتهاء فصل الصيف، من الكلمات التي يتم البحث عنها من قبل قطاع كبير من المواطنين، وذلك نتيجة الارتفاع المستمر لدرجات الحرارة، وخصوصا هذا العام بالإضافة إلى ارتفاع الرطوبة.

موعد انتهاء فصل الصيف

يقدم لكم موقع الموجز، موعد انتهاء فصل الصيف في مصر 2024، وذلك ضمن خطتها المستمرة في طرح لكل ما يهم القراء.

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر رسميًا أن فصل الصيف لعام 2024 قد ينتهى يوم الأحد 22 سبتمبر.

بعد أن استمتعنا بأشعة الشمس الحارقة وأيام الشاطئ الطويلة، حان الوقت لتوديع فصل الصيف وبدء الاستعداد لاستقبال فصل الخريف بألوانه الذهبية وأجوائه المعتدلة.

موعد انتهاء فصل الصيف في مصر 2024

ماذا يعني انتهاء فصل الصيف؟

بانتهاء فصل الصيف، نودع معه العديد من العادات والتقاليد المرتبطة به، فترة الإجازات المدرسية تنتهي، ونجد أنفسنا نعود إلى روتين العمل والدراسة.

كما نلاحظ تغيرًا ملحوظًا في الطقس، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا، وتزداد نسبة الرطوبة في الجو.

وتبدأ الأيام في القصر تدريجيًا، وتصبح الليالي أطول. وتشهد الطبيعة تغييرات ملحوظة، حيث تتساقط أوراق الأشجار وتتحول إلى ألوان ذهبية وبرتقالية وحمراء، مما يضفي على المناظر الطبيعية جمالًا خاصًا.

موعد انتهاء فصل الصيف في مصر 2024

كيف نستعد لفصل الخريف؟

مع قدوم فصل الخريف، يجب علينا الاستعداد لبعض التغيرات في نمط حياتنا.

نحتاج إلى تعديل خزانة ملابسنا وارتداء الملابس الأكثر دفئًا، مثل الجواكت الصوفية.

كما يجب علينا الاهتمام بغذائنا وتناول الأطعمة التي تساعدنا على تقوية جهاز المناعة، مثل الفواكه والخضروات الموسمية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكننا الاستمتاع بالأنشطة الخارجية التي تناسب فصل الخريف، مثل المشي في الحدائق والمتنزهات، ومشاهدة أوراق الأشجار المتساقطة.

مواعيد إغلاق المحلات التجارية والمراكز التجارية خلال فصل الصيف

وتم تحديد موعد تطبيق التوقيت الصيفي لفتح وإغلاق المحلات بموجب المادة 6 من قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 بتنظيم مواعيد فتح وإغلاق المحلات، حيث تبدأ أشهر الصيف وفقاً للمادة من آخر جمعة من شهر إبريل من كل عام حتى نهاية آخر خميس من شهر سبتمبر من كل عام.

وفيما يلي مواعيد إغلاق المحلات التجارية والمراكز التجارية خلال فصل الصيف:

تفتح المحلات التجارية والمراكز التجارية أبوابها يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق في الساعة 11 مساءً يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة والأعياد والعطلات الرسمية للدولة ليغلق عند الساعة 12 منتصف الليل. تفتح المطاعم والمقاهي والبازارات بما في ذلك تلك الموجودة في المجمعات التجارية أبوابها يومياً ابتداءً من الساعة 5 صباحاً وتغلق الساعة 1 صباحاً. استمرار تقديم خدمة الطلبات الخارجية والتوصيل للمنازل للمطاعم والمقاهي على مدار 24 ساعة. جميع الورش والمحلات الحرفية داخل المجمعات السكنية مفتوحة يوميًا من الساعة 8 صباحًا وتغلق الساعة 7 مساءً باستثناء الورش المتواجدة على الطرقات ومحطات الوقود والورش المتعلقة بالخدمات العاجلة للمواطنين. يستثنى من هذه الأوقات محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران. الأخذ بعين الاعتبار الأنشطة الليلية لبعض المحلات التجارية مثل محلات بيع الخضار والفواكه ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات. يجوز تعديل مواعيد فتح وإغلاق المحال الواقعة في المحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناء على عرض المحافظ.

اعرف موعد انتهاء فصل الصيف 2024.. أيام قليلة

موعد انتهاء فصل الصيف 2024 وبداية فصلي الخريف والشتاء في مصر