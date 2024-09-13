‎طقس اليوم الجمعة.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة 13-9-2024

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024، متوقعة أن تبدأ درجات الحرارة في التراجع على أغلب الأنحاء.

ومع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها مصر حاليًا، يستعرض الموجز في السطور القادمة تفاصيل حالة الطقس في مصر.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

وفي السياق، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس الحار الرطب نهار اليوم الجمعة على أغلب الأنحاء، على أن يكون مائلًا للحرارة رطب ليلا، مع انخفاضها تدريجيا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء من درجتين إلى ثلاثة درجة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع.

وتتشكل شبورة خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

‎كيف اعرف درجة حرارة الطقس

وجاءت درجات الحرارة اليوم الجمعة على النحو التالي:

القاهرة 35 25

6 أكتوبر 36 24

بنها 35 25

دمنهور 33 25

وادى النطرون 35 24

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 24

طنطا 33 24

دمياط 30 26

بورسعيد 31 26

الاسماعيلية 35 24

السويس 36 25

العريش 32 24

رفح 31 23

رأس سدر 36 26

نخل 36 19

كاترين 30 17

الطور 36 25

طابا 36 26

شرم الشيخ 40 29

الإسكندرية 33 25

العلمين 32 24

مطروح 30 23

السلوم 32 24

سيوة 35 25

رأس غارب 35 28

الغردقة 41 27

سفاجا 41 29

مرسى علم 40 29

شلاتين 41 30

حلايب 36 29

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 37 29

الفيوم 35 25

بني سويف 35 25

المنيا 36 23

أسيوط 37 24

سوهاج 37 25

قنا 41 27

الأقصر 42 27

أسوان 42 28

الوادى الجديد 40 25

أبوسمبل 42 28

‎حالة الطقس غدا بالساعات

حالة الطقس في مصر يوم السبت 14 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 34 36

السواحل الشمالية 31 34

جنوب سيناء 38 40

شمال الصعيد 36 38

جنوب الصعيد 39 40

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