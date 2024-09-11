‎طقس اليوم الأربعاء.. اعرف حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة 11-9-2024

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، في وقت تشهد فيه مصر حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية وسط تقلبات في درجات الحرارة.

وفي السطور القادمة يستعرض الموجز تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024.

‎تفاصيل حالة الطقس اليوم

وأشارت توقعات خبراء أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار ارتفاع في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة على كافة أنحاء البلاد نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا.

وفي السياق، توقع خبراء الطقس أن ترتفع معدلات الرطوبة أيضا لتتراواح بين 75% إلي 80%، وتزيد من الشعور بحرارة الطقس بقيم تتراوح من 2 إلي 3 درجة.

متى يتحسن الطقس

حذرت هيئة الأرصاد من حالة الطقس اليوم، وذلك بسبب وجود أتربة عالقة نهاراً، على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وفيما يخص حالة البحر المتوسط، فقد أوضحت أنها ستكون حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالته من خفيف إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

‎كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024 على النحو التالي:

القاهرة 40 41

العاصمة الإدارية 39 40

6 أكتوبر 40 41

بنها 40 41

دمنهور 38 40

وادي النطرون 39 40

كفر الشيخ 39 40

المنصورة 39 40

الزقازيق 40 41

شبين الكوم 40 41

طنطا 39 41

دمياط 35 38

بورسعيد 36 38

الإسماعيلية 40 41

السويس 40 41

العريش 37 39

رفح 36 39

رأس سدر 38 40

نخل 37 39

كاترين 32 34

الطور 36 38

طابا 36 38

شرم الشيخ 39 41

الإسكندرية 36 38

العلمين 35 37

مطروح 34 37

السلوم 33 36

سيوة 37 38

رأس غارب 38 40

الغردقة 38 40

سفاجا 37 39

مرسى علم 38 40

شلاتين 38 40

حلايب 36 38

أبو رماد 38 40

رأس حدربة 36 38

الفيوم 40 41

بني سويف 40 42

المنيا 40 42

أسيوط 41 43

سوهاج 41 42

قنا 41 42

الأقصر 42 43

أسوان 42 43

الوادي الجديد 41 42

أبو سمبل 42 43

‎حالة الطقس غدا بالساعات

الطقس في مصر يوم الخميس 12 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 37 39

السواحل الشمالية 32 35

جنوب سيناء 40 42

شمال الصعيد 40 42

جنوب الصعيد 42 43

حالة الطقس في الايام المقبلة

حالة الطقس في مصر يوم الجمعة 13 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 36 38

السواحل الشمالية 32 35

جنوب سيناء 39 41

شمال الصعيد 38 40

جنوب الصعيد 42 43

حالة الطقس في مصر يوم السبت 14 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 34 36

السواحل الشمالية 31 34

جنوب سيناء 38 40

شمال الصعيد 36 38

جنوب الصعيد 39 40

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