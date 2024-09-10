‎طقس اليوم الثلاثاء.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة 10-9-2024

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، في وقت تشهد فيه مصر حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية وسط تقلبات في درجات الحرارة، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة تفاصيل حالة الطقس في مصر.

‎تفاصيل حالة الطقس اليوم

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، لافتة إلى أنه من المتوقع أن نشهد طقسًا حارًا ورطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق ونشاط الرياح على أغلب المحافظات.

متى يتحسن الطقس

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء مع وجود شبورة خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وفيما يخص حالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر متوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

‎كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

وجاءت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

القاهرة : 27 37

العاصمة الإدارية : 26 37

6 أكتوبر : 26 36

بنها : 27 36

دمنهور : 26 35

وادي النطرون : 26 37

كفر الشيخ : 27 36

المنصورة : 27 36

الزقازيق : 26 37

شبين الكوم : 26 36

طنطا : 26 36

دمياط : 27 32

بورسعيد : 27 33

الإسماعيلية : 26 38

السويس : 27 38

العريش : 24 35

رفح : 23 34

رأس سدر : 27 38

نخل : 20 36

كاترين : 18 31

الطور : 27 35

طابا : 28 36

شرم الشيخ : 28 38

الإسكندرية : 26 36

العلمين : 24 35

مطروح : 25 36

السلوم : 26 37

سيوة : 24 39

رأس غارب : 27 38

الغردقة : 28 38

سفاجا : 28 37

مرسى علم : 29 38

شلاتين : 28 39

حلايب : 29 36

أبو رماد : 28 38

رأس حدربة : 29 35

الفيوم : 26 37

بني سويف : 26 38

المنيا : 25 38

أسيوط : 25 39

سوهاج : 26 40

قنا : 28 41

الأقصر : 27 41

أسوان : 28 42

الوادي الجديد: 25 40

أبوسمبل :26 41

‎حالة الطقس غدا بالساعات

الطقس في مصر يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 38 39

السواحل الشمالية 35 37

جنوب سيناء 38 40

شمال الصعيد 39 41

جنوب الصعيد 42 43

حالة الطقس في الايام المقبلة

الطقس في مصر يوم الخميس 12 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 37 39

السواحل الشمالية 32 35

جنوب سيناء 40 42

شمال الصعيد 40 42

جنوب الصعيد 42 43

حالة الطقس في مصر يوم الجمعة 13 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 36 38

السواحل الشمالية 32 35

جنوب سيناء 39 41

شمال الصعيد 38 40

جنوب الصعيد 42 43

حالة الطقس في مصر يوم السبت 14 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 34 36

السواحل الشمالية 31 34

جنوب سيناء 38 40

شمال الصعيد 36 38

جنوب الصعيد 39 40

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