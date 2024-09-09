حالة الطقس غدا.. ارتفاع كبير في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

حالة الطقس غداً .. يتابع المواطنون باهتمام التغيرات اليومية في درجات الحرارة ، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ الذي تشهده مدن مثل القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

أحوال الطقس غدًا

تلبية لهذه الحاجة ، يقدم موقع "الموجز" تحديثات دورية وشاملة لحالة الطقس، متضمنة تسليط الضوء على الظواهر الجوية المهمة وتفاصيل دقيقة حول درجات الحرارة المتوقعة.

وفي هذا السياق ، كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس، غدًا الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 ، حيث من المتوقع أن ترتفع بواقع 4 إلى 5 درجات مئوية على معظم المناطق، ليكون الطقس شديد الحرارة خلال النهار، ومائلًا للحرارة مع الرطوبة في المساء.

من المتوقع أن تستمر نسب الرطوبة المرتفعة، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بمقدار 2 إلى 3 درجات مئوية. كما قد تظهر شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة بالقرب من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء ، فستكون كالتالي:

- القاهرة: العظمى 37 درجة، الصغرى 27 درجة

- الإسكندرية: العظمى 36 درجة، الصغرى 26 درجة

- مطروح: العظمى 36 درجة، الصغرى 25 درجة

- سوهاج: العظمى 40 درجة، الصغرى 26 درجة

- قنا: العظمى 41 درجة، الصغرى 28 درجة

- أسوان: العظمى 42 درجة، الصغرى 28 درجة

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين

نصائح مهمة من هيئة الأرصاد للمواطنين أثناء ارتفاع درجات الحرارة :

وقدمت هيئة الأرصاد نصائح مهمة للتعامل مع الأجواء الحارة، خاصة لكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، من خلال شرب السوائل بكثرة، تجنب التعرض المباشر للشمس، وارتداء الملابس القطنية الخفيفة. كما أوصت وزارة الصحة المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري بتجنب الخروج خلال ساعات ذروة الحرارة إلا في حالات الضرورة.

ويواصل موقع "الموجز" تغطيته الشاملة لأخبار الطقس، إلى جانب تحديثات أسعار الذهب، اللحوم، العملات، وأخبار الرياضة والاقتصاد، إضافة إلى تغطية الأحداث المحلية والعالمية.

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