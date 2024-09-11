حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في مصر.. أتربة عالقة وأجواء شديدة الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2024، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة خلال النهار على معظم المناطق، بينما تكون معتدلة ورطبة خلال الليل.

ويعرض الموجز خلال التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024.

وذكرت الهيئة أن البلاد تتعرض لموجة حر تستمر لمدة 72 ساعة، حتى يوم الجمعة 13 سبتمبر، مع ارتفاع درجات الحرارة بمقدار يتراوح بين 4 و5 درجات على معظم المناطق.

تفاصيل حالة الطقس ليوم الأربعاء:

أعلنت الهيئة أن درجات الحرارة سترتفع على أغلب المناطق بمقدار يتراوح بين 4 و5 درجات، مع تكوّن شبورة مائية خفيفة في الصباح على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

كما أشارت إلى نشاط الرياح المعتدلة على فترات متقطعة في مناطق متفرقة.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 38 درجة مئوية (محسوسة 39).

حالة الطقس اليوم في الاسكندرية

الإسكندرية: 36 العظمي 27 الصغري.

درجات الحرارة في محافظات مصر

السواحل الشمالية: 35 درجة مئوية (محسوسة 37).

جنوب سيناء: 37 درجة مئوية (محسوسة 39).

شمال الصعيد: 39 درجة مئوية (محسوسة 41).

جنوب الصعيد: 42 درجة مئوية (محسوسة 43).

توقعات الأيام القادمة:

أكدت الهيئة أن الموجة الحارة ستستمر حتى يوم الجمعة 13 سبتمبر، مع بقاء الطقس شديد الحرارة نهارًا ومائل للحرارة ليلاً.

وحذرت من وجود أتربة عالقة خلال النهار في مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع نشاط الرياح المعتدلة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

كما أشارت الهيئة إلى أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ستتراوح بين 75 و90% للعظمى، و35 إلى 50% للصغرى.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024.

تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024.

تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الأربعاء 11 سبتمبر 2024 إلى الإثنين 16 سبتمبر 2024.

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