حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في مصر لمدة ثلاثة أيام

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتهم لحالة الطقس اليوم، الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، مشيرين إلى أن البلاد ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على مدار الأيام الثلاثة القادمة.

ويعرض الموجز خلال التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024.

وتتوقع الهيئة أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر حارًا ورطبًا خلال ساعات النهار على معظم المناطق، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق، بالإضافة إلى نشاط الرياح في أغلب المحافظات.

تفاصيل الطقس اليوم الثلاثاء 10-9-2024

نشر خبراء الأرصاد عبر الصفحة الرسمية للهيئة على **فيسبوك** توقعاتهم، حيث أشاروا إلى أن طقس اليوم سيكون شديد الحرارة نهارًا على معظم المناطق، بينما يكون معتدلًا مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الليل.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 34°C

درجة الحرارة المحسوسة: 36°C

درجة الحرارة الصغرى: 26°C

حالة الطقس اليوم في الاسكندرية

درجة الحرارة العظمي: 34°C

درجة الحرارة الصغري: 25°C

درجات الحرارة في محافظات مصر

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31°C

درجة الحرارة المحسوسة: 34°C

درجة الحرارة الصغرى: 23°C

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى: 32°C

درجة الحرارة المحسوسة: 35°C

درجة الحرارة الصغرى: 23°C

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 38°C

درجة الحرارة المحسوسة: 40°C

درجة الحرارة الصغرى: 29°C

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37°C

درجة الحرارة المحسوسة: 39°C

درجة الحرارة الصغرى: 24°C

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40°C

درجة الحرارة المحسوسة: 41°C

درجة الحرارة الصغرى: 27°C

الظواهر الجوية المتوقعة

من المتوقع أن تكون الرياح معتدلة على معظم أنحاء البلاد، مع تكون شبورة خفيفة في الصباح الباكر.

أما خلال ساعات النهار، فسيكون الطقس حارًا ورطبًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، وحارًا أيضًا على السواحل الشمالية.

في المقابل، ستشهد مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة ورطبًا.

حالة الطقس ليلاً

خلال الليل، من المتوقع أن يسود طقس معتدل ورطب على شمال البلاد، في حين يكون مائلًا للحرارة ورطبًا في جنوب الصعيد وجنوب سيناء ومعظم المناطق الأخرى.

يتواصل ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد، مما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار.

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