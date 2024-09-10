حالة الطقس غدًا الأربعاء 11-9-2024.. شديد الحرارة ورياح مثيرة لـ الرمال والأتربة

حالة الطقس غدًا الأربعاء.. تصدر البحث عن حالة الطقس غدًا الأربعاء الموافق 11-9-2024، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحرص كثير من الشعب المصري علي متابعة حالة الطقس بصفة مستمرة.

ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر تفاصيل حالة الطقس، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، و بيان بدرجات الحرارة.

حالة الطقس غدًا الأربعاء

حالة الطقس غدًا الأربعاء 11 سبتمبر 2024

ومن جانبها، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود غدًا الأربعاء طقس شديد الحرارة مائل للحرارة رطب ليلًا، فضلًا عن استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 : 5 درجات.

الظواهر الجوية المتوقعة لـ طقس غدًا الأربعاء

وتابعت الأرصاد أنه من المتوقع نشاط رياح معتدلة تنشط أحيانًا علي أغلب الأنحاء علي فترات متقطعة.

وأشارت إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق متفرقة من القاهرة الكبري والوجه البحري.

ولفتت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة البحر المتوسط:

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5: .2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر:

أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1: 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

حالة الطقس غدًا الأربعاء

درجات الحرارة غدًا الأربعاء

ويرصد "الموجز" خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء 11 سبتمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

القاهرة الكبري والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 41

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

جنوب سيناء

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة المحسوسة:40

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 42

جنوب الصعيد وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 42

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ويُصاحبه نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة كلما اقتربنا من فصل الخريف.

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