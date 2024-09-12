اليوم الخميس 12-9-2024.. تعرف علي تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

يهتم كثير من المصريين بمتابعة حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة، اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024، ولذلك تصدر البحث عن أحوال الطقس محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، من أجل معرفة أهم الظواهر الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة لتجنب ساعات الذروة.

حالة الطقس في مصر اليوم الخميس

كما يحرص كثير من المصريين علي متابعة نشرة أحوال الطقس اليومية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على أهم الظواهر الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة بهدف اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024

ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 وأهم الظواهر الجوية المتوقعة.

حالة الطقس في مصر

ومن جانبها، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يستمر اليوم الخميس طقس حار رطب نهارًا علي أغلب الأنحاء، شديد الحرارة علي جنوب البلاد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب ليلًا، مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة عل أغلب الأنحاء.

وأضافت الأرصاد أن هناك فرص ضعيفة لسقوط الأمطار التي قد تكون ضعيفة إلى متوسطة اليوم الخميس 12 سبتمبر علي مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد.

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتابعت الأرصاد أنه من المتوقع نشاط رياح معتدلة تنشط أحيانًا علي أغلب الأنحاء علي فترات متقطعة.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس

ويمكن معرفة درجة حرارة الطقس، من خلال متابعة البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الجمعة 13 سبتمبر بالساعات

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدًا الجمعة 13 سبتمبر، فمن المتوقع أن يستمر طقس حار رطب نهارًا علي أغلب الأنحاء، شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

ويرصد “الموجز” خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 13 سبتمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدًا الجمعة: القاهرة والوجه البحري العظمى 36 درجة والمحسوسة 38، والسواحل الشمالية العظمي 30 والمحسوسة 33، وجنوب سيناء العظمي 40 والمحسوسة 42، وشمال الصعيد العظمي 37 والمحسوسة 39، وجنوب الصعيد 43 والمحسوسة 44.

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وبخصوص حالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع بداية الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة بداية من منتصف شهر سبتمبر، ويُصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة كلما اقتربنا من فصل الخريف.

متي يتحسن الطقس في مصر؟

وفيما يتعلق بموعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي بداية من منتصف شهر سبتمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

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