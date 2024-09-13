حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في مصر.. وتوقعات بانخفاض تدريجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024، موضحة الحالة الجوية والظواهر المتوقعة على مختلف مناطق البلاد، وتشير الهيئة إلى استمرار الطقس الحار والرطب نهارًا على معظم المناطق، مع طقس مائل للحرارة ليلًا.

ويعرض الموجز خلال التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة.

كما يُتوقع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، حيث تنخفض بمقدار يتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية، بينما تظل نسبة الرطوبة مرتفعة.

حالة الطقس اليوم الجمعة 13 - 9 - 2024

تشهد البلاد اليوم الجمعة انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع دخول كتلة هوائية شمالية غربية تعمل على تلطيف الأجواء.

كما تنشط الرياح المعتدلة على فترات متقطعة في عدة مناطق، مما يُساهم في تخفيف الشعور بالحرارة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة:

من المتوقع أن تتشكل شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية بشكل محدود.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

القاهرة الكبرى | 35 | 37

حالة الطقس اليوم في الاسكندرية

الإسكندرية 31 | 24

درجات الحرارة في محافظات مصر

السواحل الشمالية الشرقية | 30 | 33

جنوب سيناء والبحر الأحمر| 40 | 42

شمال الصعيد | 36 | 38

جنوب الصعيد | 42 | 43

ستظل درجات الحرارة مرتفعة في بعض المناطق الجنوبية مثل جنوب الصعيد، مع تحسن طفيف في الأجواء الشمالية بفعل الكتلة الهوائية الشمالية الغربية.

الطقس خلال النهار

يسود طقس حار ورطب على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، ومدن السواحل الشمالية.

أما في مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيكون الطقس شديد الحرارة.

وعلى شمال الصعيد، يكون الطقس حارًا، بينما يستمر شديد الحرارة في جنوب الصعيد.

الطقس خلال الليل

خلال ساعات الليل، يصبح الطقس مائلًا للحرارة على أغلب المناطق، ما يُوفر أجواء أكثر راحة مقارنة بالنهار. ومع ذلك، تظل الرطوبة مرتفعة، مما يُزيد من الإحساس بالحرارة.

الظواهر الجوية المتوقعة

من المتوقع أن تشهد البلاد عدة ظواهر جوية خلال يوم الجمعة، أبرزها:

شبورة مائية خفيفة: تتكون صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح.

نشاط الرياح: تنشط الرياح الشمالية الغربية المعتدلة على فترات متقطعة، مما يُساهم في تلطيف الأجواء وتقليل الشعور بالحرارة، كما قد تساعد الرياح في تخفيف تأثير الرطوبة المرتفعة.

تحسن تدريجي في الأجواء: بفضل الكتلة الهوائية الشمالية الغربية التي تدخل البلاد، ستشعر المناطق الشمالية والساحلية بتخفيف الحرارة على مدار اليوم.

توقعات البحر

حالة البحر المتوسط: من المتوقع أن يكون البحر المتوسط معتدلًا إلى مضطرب، مع ارتفاع الموج بين 1.5 إلى 2.5 متر، ما قد يُشكل تحديًا لبعض الأنشطة البحرية.

حالة البحر الأحمر: سيكون البحر الأحمر معتدلًا إلى مضطرب، مع ارتفاع الموج بين 2 إلى 3 أمتار، ويجب توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة البحرية.

نصائح الأرصاد الجوية

يُنصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، خاصة في المناطق الجنوبية التي تشهد درجات حرارة مرتفعة.

يُفضل ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة للتخفيف من تأثير الرطوبة العالية.

السائقون يجب أن يكونوا حذرين على الطرق السريعة والزراعية في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية التي قد تؤثر على الرؤية.

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