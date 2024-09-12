أخبار درجة الحرارة في مصر لمدة أسبوع بالتزامن مع الموجة الحارة

تصدر البحث عن درجة الحرارة في مصر لمدة أسبوع محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024، وذلك بالتزامن مع الارتفاع القياسي في درجات الحرارة.

وتزايد البحث عن درجة الحرارة في مصر لمدة أسبوع بالتزامن مع تعرض مختلف محافظات مصر لموجة شديدة الحرارة، والتي بدأت أمس الأبعاء وستستمر لعدة أيام.

درجة الحرارة في مصر لمدة أسبوع

درجة الحرارة في مصر لمدة أسبوع

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي درجة الحرارة في مصر لمدة أسبوع وأهم الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة وموعد تحسن حالة الطقس.

ومن جانبها، كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجة الحرارة في مصر لمدة أسبوع، وكذلك أهم الظواهر الجوية المتوقعة.

وأكدت الأرصاد أنه من المتوقع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة علي أغلب الأنحاء، ويصاحبه ارتفاع شديد من نسبة الرطوبة علي كافة الأنحاء.

حالة الطقس في مصر لمدة أسبوع

وفيما يتعلق بـ حالة الطقس في مصر لمدة أسبوع وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، فقد أشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط رياح معتدلة تنشط أحيانًا علي أغلب الأنحاء علي فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد أن هناك فرص ضعيفة لسقوط الأمطار التي قد تكون ضعيفة إلى متوسطة علي مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد.

ولفت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجة الحرارة في مصر لمدة أسبوع

درجة الحرارة في مصر لمدة أسبوع

ويرصد “الموجز” خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة في مصر لمدة أسبوع بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدًا الجمعة 13 سبتمبر 2024: القاهرة والوجه البحري العظمى 36 درجة والمحسوسة 38، والسواحل الشمالية العظمي 30 والمحسوسة 33، وجنوب سيناء العظمي 40 والمحسوسة 42، وشمال الصعيد العظمي 37 والمحسوسة 39، وجنوب الصعيد 43 والمحسوسة 44.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة السبت 14 سبتمبر 2024: القاهرة والوجه البحري العظمى 34 درجة والمحسوسة 36، والسواحل الشمالية العظمي 30 والمحسوسة 33، وجنوب سيناء العظمي 37 والمحسوسة 39، وشمال الصعيد العظمي 35 والمحسوسة 37، وجنوب الصعيد 42 والمحسوسة 43.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة الأحد 15 سبتمبر 2024: القاهرة والوجه البحري العظمى 34 درجة والمحسوسة 36، والسواحل الشمالية العظمي 30 والمحسوسة 33، وجنوب سيناء العظمي 36 والمحسوسة 38، وشمال الصعيد العظمي 35 والمحسوسة 37، وجنوب الصعيد 38 والمحسوسة 39.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة الاثنين 16 سبتمبر 2024: القاهرة والوجه البحري العظمى 33 درجة والمحسوسة 35، والسواحل الشمالية العظمي 29 والمحسوسة 32، وجنوب سيناء العظمي 36 والمحسوسة 38، وشمال الصعيد العظمي 35 والمحسوسة 37، وجنوب الصعيد 39 والمحسوسة 40.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة الثلاثاء 17 سبتمبر 2024: القاهرة والوجه البحري العظمى 33 درجة والمحسوسة 35، والسواحل الشمالية العظمي 30 والمحسوسة 33، وجنوب سيناء العظمي 36 والمحسوسة 38، وشمال الصعيد العظمي 36 والمحسوسة 38، وجنوب الصعيد 39 والمحسوسة 40.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وبخصوص حالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع بداية الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة بداية من منتصف شهر سبتمبر، ويُصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة كلما اقتربنا من فصل الخريف.

متي يتحسن الطقس في مصر؟

وفيما يتعلق بموعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي بداية من منتصف شهر سبتمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

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