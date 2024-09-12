إدانة طارق رمضان بالاغتصاب: محكمة جنيف تصدر حكمًا بالسجن بعد إلغاء التبرئة

أدانت محكمة استئناف سويسرية طارق رمضان، حفيد حسن البنا مؤسس تنظيم الإخوان، بتهمة الاغتصاب والإكراه الجنسي.

وقع الحادث منذ نحو 16 عامًا، وحكمت المحكمة على رمضان بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، بعد أن ألغت حكمًا سابقًا بتبرئته.

ويعرض الموجز خلال السطور التالية تفاصيل قضية طارق رمضان والحكم الذي أصدرته محكمة سويسرية بحقه.

تفاصيل القضية والحكم

صدر الحكم المكتوب يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، ونُشر بعد أن كشفت محطة RTS السويسرية عنه، ومن المتوقع أن يستأنف طارق رمضان القرار أمام المحكمة العليا في سويسرا.

المدعية، التي تحمل اسم "بريجيت"، اعتنقت الإسلام وأفادت بأنها تعرضت للاغتصاب والاعتداء الجنسي العنيف في غرفة فندق بجنيف في 28 أكتوبر 2008، ووصفت المحاكمة هذه الأفعال بأنها وحشية ومليئة بالتعذيب.

التعويضات المالية

أمرت المحكمة طارق رمضان بدفع تعويضات تزيد عن 100 ألف فرنك سويسري للمدعية، تشمل الرسوم القانونية والتعويضات.

كما كشفت المحكمة تفاصيل عن الرسائل التي تبادلها رمضان مع المدعية قبل وبعد الحادث.

إلغاء الحكم السابق

الحكم الحالي جاء بعد أن ألغت محكمة الاستئناف قرارًا سابقًا صدر في العام الماضي بتبرئة رمضان بسبب نقص الأدلة.

في حين أشار محامو المدعية إلى أن رمضان كان يسيطر بشكل كبير على الضحية، مما أدى إلى ما وصفوه بـ"متلازمة ستوكهولم".

خلفية وتهم أخرى في فرنسا

طارق رمضان يواجه اتهامات متعددة بالاغتصاب في فرنسا، حيث ظهرت مزاعم من عدة نساء بين عامي 2009 و2016.

أُجبر رمضان على أخذ إجازة في 2017 بعد ظهور هذه المزاعم في ظل حركة "أنا أيضًا".

واعتُقل في فرنسا عام 2018 وواجه تهمًا أخرى بالاعتداء الجنسي.

على الرغم من أنه أُطلق سراحه بكفالة، إلا أن القضية ما زالت تُثير الجدل.

استمرار الجدل حول طارق رمضان

على مر السنين، استمر رمضان في مواجهة سلسلة من التهم القانونية، من بينها الاتهامات في فرنسا.

فقد تمت إدانته هناك في قضايا مشابهة وحُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية، إلا أن الحديث حول هذه القضايا لم ينتهِ بعد.

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