"عائلة سمبسون" مجددًا.. هل توقعوا تصريحات ترامب حول الكلاب؟

لا يزال مسلسل "عائلة سمبسون" يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتقد الكثيرون أنه سبق وتنبأ بالعديد من الأحداث التي نشهدها اليوم، كان آخرها تصريحات المرشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، والجمهوري دونالد ترامب، التي جاءت ضمن مناظرة ساخنة مع المرشحة الديمقراطية كمالا هاريس.

ويعرض الموجز خلال التقرير التالي تصريحات ترامب عن المهاجرين وربط الكثيرين بينه وبين مسلسل عائلة سمبسون.

تصريحات ترامب والمهاجرين

أحدث هذه الأحداث كان مرتبطًا بتصريحات المرشح الجمهوري دونالد ترامب خلال مناظرة رئاسية مع الديمقراطية كامالا هاريس، حيث زعم أن المهاجرين القادمين من هاييتي في سبرينجفيلد، أوهايو، يقومون باختطاف الكلاب والقطط وأكلها.

على الرغم من أن هذه التصريحات اعتبرت مضللة، إلا أنها أثارت موجة من السخرية، بل وربطها البعض بأطول سلسلة رسوم متحركة في التاريخ، "عائلة سمبسون". وهو ما سلطت عليه الضور صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الربط بين تصريحات ترامب وعائلة سمبسون

مع انتشار تصريحات ترامب، توجه محبو المسلسل إلى منصات التواصل الاجتماعي ليشيروا إلى أن "عائلة سمبسون" قد تكون توقعت هذا الحدث، وتحدثت عنه في إحدى حلقاتها.

ففي إحدى الحلقات، تظهر مشاهد لمصنع ينتج البيرة مع وجود كلاب تسبح في السائل، وعندما تذوق هومر سيمبسون البيرة قال: "تحتاج إلى المزيد من الكلاب".

ارتباط سبرينجفيلد

السخرية لم تتوقف عند هذا الحد، حيث أشار ترامب في تصريحاته إلى مدينة سبرينجفيلد، وهي نفس اسم المدينة الخيالية التي تدور فيها أحداث “عائلة سمبسون”، ما دفع محبي المسلسل إلى الإشارة إلى هذا التشابه وربط الأحداث.

ومع بحث موقع الموجز وتحليل المشاهد جيداً، تبين أنها معدلة بأحد برامج الذكاء الاصطناعي، وبالتالي لم يتوقع المسلسل المثير للجدل دائما، تصريحات ترامب.

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