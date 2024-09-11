إدارة بايدن..الولايات المتحدة تفرج عن 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قرار تاريخي بتقديم كامل مبلغ المساعدات العسكرية لمصر، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وجاء القرار بإخطار من وزارة الخارجية الأمريكية إلى الكونجرس يوم الأربعاء، حيث تم الإفراج عن مبلغ 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية، رغم الشروط التي سبق وأن وضعها الكونجرس، ويكشف الموجز التفاصيل.

الاعتماد الأمريكي على مصر: دور محوري في أزمة غزة

يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث تعتمد الولايات المتحدة على مصر في التوسط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، إضافة إلى الحاجة لتعاون القاهرة في أي خطط مستقبلية تتعلق بغزة، حيث تشترك مصر في حدود مباشرة مع القطاع. هذه الأوضاع جعلت من الضروري للولايات المتحدة الحفاظ على علاقتها الاستراتيجية مع مصر.

شروط الكونجرس والمساعدات العسكرية.

بايدن

في ميزانية السنة المالية 2023، وضع الكونجرس شروطًا صارمة على مبلغ 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، تربط بين الإفراج عن المبلغ وتحسين سجل حقوق الإنسان في البلاد. وبالفعل، استخدم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إعفاءً خاصًا بالأمن القومي لتجاوز الشروط المفروضة على 225 مليون دولار من المساعدات.

أما بالنسبة للمبلغ المتبقي البالغ 95 مليون دولار، فقد كان الإفراج عنه مشروطًا بعدم وجود أي إعفاءات.

قرار الإدارة الأمريكية والشراكة الإستراتيجية

قرار الإدارة الأمريكية بالإفراج عن المساعدات يعكس أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية المتصاعدة، ورغم الانتقادات، من المرجح أن تستمر واشنطن في اعتمادها على القاهرة كلاعب محوري في الشرق الأوسط، سواء فيما يتعلق بالقضايا الأمنية أو الدبلوماسية.

اقرأ أيضًا:

توقعات كارتون عائلة سمبسون لتولي كاميلا هاريس الرئاسة الأمريكية.. حقيقة أم لا؟

زعيم الديمقراطيين بالنواب الأمريكي: بايدن وضع مصلحة أمريكا في المقدمة



جوش شابيرو.. معلومات عن المرشح المحتمل لـ منصب نائب الرئيس الأمريكي

