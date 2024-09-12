توجيهات رئاسية وحكومية لتنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية ومعايير استيراد السيارات.. اعرف التفاصيل

التسهيلات الضريبية.. ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تطورات عدة ملفات تتعلق بعمل الحكومة, وتناول الاجتماع مجمل المؤشرات الاقتصادية وسبل تعزيز البيئة الاستثمارية، مع التركيز بشكل خاص على قطاع الصناعة والتي توضحها جريدة “الموجز” خلال السطور التالية.

متابعة التسهيلات الضريبية

استعرض الرئيس السيسي خلال الاجتماع حزمة التسهيلات التي أعلنتها وزارة المالية، والتي تهدف إلى تطوير وتبسيط المنظومة الضريبية بشكل شامل,جاء ذلك في إطار جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأكد “السيسي” على ضرورة تنفيذ هذه التسهيلات الضريبية بدقة ومتابعتها بشكل مستمر, والتي شملت التأكيد على أهمية تحقيق أهداف تبسيط المنظومة الضريبية وبناء الثقة في النظام، بما يساهم في تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي المصري.

الرئيس السيسي

تنظيم سوق السيارات

في سياق آخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لبحث معايير تنظيم سوق السيارات في مصر, شددًا على ضرورة وضع معايير واضحة لنظام السيارات، والإعلان عنها بشكل شامل لضبط السوق وحماية المستهلكين.

وأكد أهمية أن يكون الجزء الأكبر من الاستيراد وفق هذه المعايير مرتبطًا بوكلاء السيارات الذين يمتلكون مراكز صيانة في مصر، وكذلك الشركات التي تمتلك مصانع لتجميع السيارات.

ووجه مدبولي بعقد اجتماع مع مسؤولي قطاع السيارات وممثليه لمناقشة المعايير المناسبة لتحقيق أهداف الدولة في هذا القطاع.

توجيه الدعم لصناعة السيارات

استعرض الاجتماع خطوات الحكومة نحو توطين وتعميق التصنيع المحلي للسيارات، مع التركيز على السيارات الكهربائية, وشملت المناقشات تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية للعمل في السوق المصرية، بناءً على المقومات الداعمة لهذا التوجه.

ناقش الاجتماع أيضًا معايير استيراد السيارات المجهزة لذوي الهمم، لضمان وصول الدعم المخصص لهم إلى المستحقين، ومنع التربح غير المشروع من هذه السيارات.

مجلس الوزراء

في مؤتمر صحفي حديث، كشف مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن نتائج مثيرة للقلق بشأن توزيع سيارات ذوي الهمم التي تم استيرادها إلى مصر خلال العامين الماضيين, بعدما أظهرت البيانات أن نسبة كبيرة تصل إلى 70-80% من هذه السيارات لم تصل إلى الأشخاص المستحقين فعليًا, مصرحًا عن خطة حكومية جديدة تهدف إلى وضع ضوابط صارمة لاستيراد سيارات ذوي الهمم، لضمان وصولها إلى المستفيدين المحددين.

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