حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة فى مصر.. وتوقعات بإنخفاض تدريجي

حالة الطقس اليوم|درجات الحرارة في مصر.. من المتوقع أن يكون طقس يوم السبت 14 سبتمبر 2024 حارًا ورطبًا نهارًا على معظم المناطق، مع انخفاض في درجات الحرارة يتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية، بينما تظل نسبة الرطوبة مرتفعة. في الليل، سيكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا، ويأتي ذلك وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

تشهد حالة الطقس اليوم السبت 14 سبتمبر حار رطب نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

أما حالة الطقس ليلا مائل للحرارة رطب على أغلب الانحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية خلال ساعات الليل.

كما حذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ورياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم في الاسكندرية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية ان تسيطر الأجواء الحارة على الإسكندرية والسواحل الشمالية على الرغم من انكسار الموجة الحارة وتراجع قيم الحرارة اليوم السبت 14 سبتمبر 2024.

اما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع ان اعتدال فى درجات الحرارة مع ارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.

كما تتوافر فرص ضعيفة لسقوط امطار خفيفة الي متوسطة علي مناطق من الإسكندرية البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وخاصة المناطق الشمالية .

حالة الطقس اليوم فى جنوب الصعيد

من المتوقع أن يكون هناك رياح معتدلة تنشط أحيانا علي مناطق شمال الصعيد ومناطق من السواحل الشمالية وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الاحمر وخاصة علي المناطق المكشوفة وتتراوح سرعتها بين 30 الي 36 كم/ الساعة.

درجات الحرارة فى محافظات مصر

يرصد لكم موقع الموجز درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر.

درجة الحرارة المتوقعة على القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25.

درجة الحرارة المتوقعة على الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25.

درجة الحرارة المتوقعة على مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23.

درجة الحرارة المتوقعة على سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25.

درجة الحرارة المتوقعة على قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27.

درجة الحرارة المتوقعة على أسوان العظمى 42

اقرأ أيضًا

اعرف موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2024.. اضبط ساعتك من الآن

أخبار درجة الحرارة في مصر لمدة أسبوع بالتزامن مع الموجة الحارة