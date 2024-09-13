موعد انخفاض درجات الحرارة في مصر.. خبر سار بعد موجات الطقس الحار

موعد انخفاض درجات الحرارة في مصر من أكثر الأمور التي يتساءل عنها الكثيرون في الفترة الحالية، وبخاصة مع موجات الطقس الحار الذي تعرّضت له البلاد في الفترة الأخيرة، والتي دفعت الجميع لترقب تحسن الأحوال الجوية.

ومع تزايد عمليات البحث عنها، يرصد الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن موعد انخفاض درجات الحرارة في مصر.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد كشفت عن توقعاتها بأن يسود الطقس الحار الرطب نهار اليوم الجمعة على أغلب الأنحاء، على أن يكون مائلًا للحرارة رطب ليلا، مع انخفاضها تدريجيا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء من درجتين إلى ثلاثة درجة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع.

وتتشكل شبورة خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

موعد انخفاض درجات الحرارة في مصر

وفيما يخص موعد انخفاض درجات الحرارة في مصر، فقد أوضحت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل انتهاء الطقس الحار.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تنتهى الموجة شديدة الحرارة وتعود درجات الحرارة لمعدلاتها بداية من غدًا السبت الموافق 14 سبتمبر 2024، ولكن مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يعني زيادة الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، مع وجود أتربة عالقة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

موعد انتهاء فصل الصيف في مصر 2024

وعلى الجانب الآخر، فتكشف الحسابات الفلكية أننا أصبحنا على مشارف انتهاء فصل الصيف، والذي ينتهي رسميًا يوم السبت 21 سبتمبر، بحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية.

وأوضح المعهد أن فصل الصيف كان قد الخميس الموافق 20 يونيو 2024 ويستمر 93 يوما و 15 ساعة لينتهى السبت 21 سبتمبر، وبعدها يبدأ فصل الخريف الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و 20 ساعة.

أما فصل الشتاء، فمن المقرر أن يبدأ فلكيًا يوم 21 ديسمبر، ويستمر نحو 88 يومًا و23 ساعة و35 دقيقة بحسب الحسابات الفلكية، على أن ينتهي يوم 20 من مارس، ويبدأ بعده فصل الربيع تحديدًا 21 مارس، وينتهي في 20 يونيو.

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