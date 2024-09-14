الأرصاد الجوية تحذر من أمطار خفيفة..تعرف على تفاصيل حالة الطقس غدًا

درجات الحرارة.. حذرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمالية سقوط أمطار خفيفة غدًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة، يأتي هذا التحذير في ظل تأكيدات الهيئة بأن كتلاً هوائية شمالية غربية ستؤثر بشكل كبير على تحسين حالة الطقس في مختلف المناطق، ويرصد الموجز درجات الحرارة

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الكتل الهوائية وراء تحسن الطقس

أشارت هيئة الأرصاد إلى أن الكتل الهوائية الشمالية الغربية هي السبب الرئيسي وراء التحسن النسبي في الأحوال الجوية. ورغم هذا التحسن، إلا أن الطقس سيظل حارًا ورطبًا خلال ساعات النهار، خاصة في القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

توقعات الطقس نهارًا

من المتوقع أن يسود طقس حار ورطب خلال النهار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد. أما على السواحل الشمالية، فسيكون الطقس حارًا ولكن بدرجة أقل مقارنة بباقي المناطق. أما في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فسيسود طقس شديد الحرارة ورطب.

حالة الطقس ليلاً

خلال ساعات الليل، ستشهد المناطق الشمالية طقسًا معتدلًا ورطبًا، بينما سيظل الطقس مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. هذا التحول في الطقس الليلي سيشعر به المواطنون بشكل أكبر، خاصة مع تراجع درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

أعلنت هيئة الأرصاد عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد، والتي جاءت على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى:

- العظمى: 35 درجة مئوية

- المحسوسة: 37 درجة مئوية

- الصغرى: 25 درجة مئوية

- السواحل الشمالية الغربية:

- العظمى: 31 درجة مئوية

- المحسوسة: 33 درجة مئوية

- الصغرى: 24 درجة مئوية

- السواحل الشمالية الشرقية:

- العظمى: 32 درجة مئوية

- المحسوسة: 35 درجة مئوية

- الصغرى: 24 درجة مئوية

- جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر:

- العظمى: 40 درجة مئوية

- المحسوسة: 42 درجة مئوية

- الصغرى: 28 درجة مئوية

- شمال الصعيد:

- العظمى: 36 درجة مئوية

- المحسوسة: 38 درجة مئوية

- الصغرى: 23 درجة مئوية

- جنوب الصعيد:

- العظمى: 42 درجة مئوية

- المحسوسة: 43 درجة مئوية

- الصغرى: 28 درجة مئوية

نصائح الأرصاد للمواطنين

توصي هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار، خاصة في المناطق الجنوبية من البلاد، كما تنصح بشرب كميات كبيرة من المياه للحفاظ على الترطيب، ومن المهم متابعة التحديثات المستمرة لحالة الطقس من المصادر الرسمية لتجنب أي مفاجآت.

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